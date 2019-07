Tostarp 578 490 eiro bijis atalgojums uzņēmumā "airBaltic", kas ir par 0,1% mazāk nekā 2017.gadā. Savukārt prēmijās Gauss saņēmis 669 436 eiro, kas ir par 22% vairāk nekā gadu iepriekš. 53 935 eiro saņemti kompensācijā no "airBaltic" par veselības apdrošināšanu.

Deklarācija liecina, ka Gausa īpašumā ir trīs būves - pa vienai Vācijā, Austrijā un Itālijā, bet kopīpašumā viņam pieder viens nekustamais īpašums Rīgā. Viņam pilnībā pieder Vācijā reģistrēts uzņēmums "Moosinning", kura akciju kopējā vērtība ir 25 000 eiro.

Tāpat "airBaltic" valdes priekšsēdētāja īpašumā ir 2017.gada kvadracikls "Canam Quard" un 2016.gada automašīna "Mercedes", bet viņa lietošanā ir trīs automašīnas - divas 2017.gada "Tesla" un 2015.gada "Volkswagen".

Gauss skaidrās naudas uzkrājumi 2018.gadā veidoja 20 000 eiro, bet bezskaidrās naudas uzkrājumi desmit bankās kopā veidoja 650 000 eiro.

Amatpersonas deklarācija liecina, ka pērn Gauss veicis desmit darījumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, un to kopējā summa bija 493 200 eiro. Tostarp par 285 000 eiro viņš iegādājies nekustamo īpašumu, 30 000 eiro iemaksājis kopā divos līzinga maksājumos un par remontdarbiem četros darījumos iztērējis 106 200 eiro. Savukārt 40 000 eiro tērēti "izdevumu segšanai", 12 000 eiro bijis studiju maksājums. Savukārt 20 000 eiro deklarācijā norādīti kā aizņēmums.

Gausa kopējās parādsaistības pērnā gada beigās veidoja 495 000 eiro, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu ir pieaugums par 245 000 eiro.

Gadu iepriekš, 2017.gadā, Gausa kopējie ienākumi bija 1,16 miljonu eiro apmērā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "airBaltic" peļņa pagājušajā gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljonu eiro apmērā.

"airBaltic" kopumā nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz dažādiem galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" ir uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī uz Kosu un Menorku.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.