FKTK brīdina "Meridian Trade Bank" par lielo riska darījumu limitu pārkāpumiem

Finanšu tirgus regulators informēja, ka "Meridian Trade Bank" nav nodrošinājusi Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Padomes (EP) regulas par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasību attiecībā uz kredītiestādes lielo riska darījumu limitiem, kas tai jāievēro savā darbībā.

FKTK informēja, ka attiecīgā regula paredz, ka kredītiestāde neiesaistās riska darījumā ar klientu vai ar savstarpēji saistītu klientu grupu, ja šāda darījuma vērtība pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme, pārsniedz 25% no tās atbilstošā kapitāla. Ja klients ir iestāde vai savstarpēji saistītu klientu grupā ir viena vai vairākas iestādes, šī vērtība nedrīkst pārsniegt 25% no iestādes atbilstošā kapitāla vai 150 miljonus atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, ar nosacījumu, ka riska darījumu vērtību summa pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme, ar visiem saistītajiem klientiem, kas nav iestādes, nepārsniedz 25% no iestādes atbilstošā kapitāla.

FKTK nodrošinās uzraudzības pasākumus, lai konstatētu, vai "Meridian Trade Bank" īsteno plānotos pasākumus pārkāpuma novēršanai un nepieļauj turpmākus pārkāpumus saistībā ar lielo riska darījumu ierobežojumu.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Meridian Trade Bank" pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar peļņu 1,537 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem 2017.gadā. 2018.gada 31.decembrī "Meridian Trade Bank" aktīvi bija 184,503 miljonu eiro apmērā, kas ir par 31,7% mazāk nekā 2017.gada beigās.

Pēc aktīvu apmēra "Meridian Trade Bank" 2018.gada beigās bija 14.lielākā banka Latvijā.