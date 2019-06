Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai "Swedbank" turpinās plašu darbību Baltijas valstīs, neskatoties uz riskiem, kas šajā tirgū pastāv, Pēšons solīja, ka banka neatstās Baltijas valstis.

"Es nekad uz šo jautājumu neesmu skatījies no perspektīvas, ka mums vajadzētu aiziet no Baltijas valstīm," viņš teica.

"Acīmredzams, ka pastāv riski, no otras puses šīs ir trīs kaimiņvalstis, ar kurām biju cieši saistīts, kad tās tika vaļā no senās padomju apspiestības un pievienojās Eiropas kopienai. Kad strādāju valdībā, Eiropas Savienības paplašināšanās bija viens no nozīmīgākajiem jautājumiem," atminējās Pēšons.

Viņš uzsvēra, ka Zviedrijas bankas Baltijas valstīs "veido infrastruktūru, kurā attīstās un aug to ekonomikas", tādēļ nevar vienkārši tām pateikt: "Piedodiet, mums ir problēmas, un tās ir tādas, ka mums tagad vajadzētu ignorēt jūsu ekonomikas."

"Es nekad pat neesmu apsvēris tādu domu, un būtu dīvaini, ja mēs to darītu," Pēšons noraidīja spekulācijas par iespējamo "Swedbank" aiziešanu no Baltijas valstu tirgus.

Pēšons bija Zviedrijas Sociāldemokrātiskās partijas līderis no 1994. līdz 2007.gadam un valsts premjerministrs no 1996. līdz 2006.gadam, bet no 1994. līdz 1996.gadam viņš bija finanšu ministrs.

Martā "Swedbank" grupas padome atbrīvoja no amata bankas prezidenti Birgiti Bonnesenu, bet aprīlī atkāpās padomes priekšsēdētājs Larss Idemarks. Par "Swedbank" pagaidu prezidentu un valdes priekšsēdētāju iecelts Anderšs Kārlsons.

Kopš februāra "Swedbank" tikusi pievērsta uzmanība saistībā ar mediju ziņoto, ka caur to plūdušas lielas summas, kam varētu būt saistība ar naudas atmazgāšanu. Zviedrijas sabiedriskās televīzija SVT vēstīja par aizdomām, ka starp Dānijas bankas "Danske Bank" un "Swedbank" Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.

Zviedrijas "Swedbank" ir meitasbankas visās trijās Baltijas valstīs.

Igaunijas "Swedbank" padome saistībā ar bankā notiekošo izmeklēšanu par to, vai ir ievēroti noteikumi par naudas atmazgāšanas novēršanu, pirmdien apturējusi Igaunijas "Swedbank" valdes priekšsēdētāja Roberta Kita un valdes locekļa un finanšu direktora Vaiko Tammeveli pilnvaras.