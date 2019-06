Ar Saistību grafu atklāj uzņēmumu patiesos labuma guvējus

Tiesa, ir gadījumi, kad tikai ar amatpersonu un dalībnieku pārbaudi vien nepietiek, jo uzņēmēji izveidojuši sarežģītas biznesa shēmas, paslēpjoties aiz vairākiem citiem uzņēmumiem. Tāpēc ir svarīgi arī pārbaudīt uzņēmumu saistības ar citām kompānijām un arī noskaidrot to patiesos labuma guvējus.



Pēc Lursoft datiem, patlaban patiesos labuma guvējus reģistrējuši vairāk nekā 38 tūkstoši uzņēmumu, no kuriem piektajā daļā gadījumu patiesais labuma guvējs nemaz nav atrodams starp uzņēmuma īpašniekiem! Šāda statistika ir kārtējais atgādinājums tam, ka ir svarīgi pārbaudīt savu darījuma partneri vai nākamo darba devēju.



Kā to izdarīt? “Pārbaude” izklausās sarežģīti un laikietilpīgi, taču atslēgvārds, lai to paveiktu ātri un kvalitatīvi ir Lursoft “Saistību grafs”. Tas ļauj viegli pārskatāmā veidā atklāt saistības starp dažādiem uzņēmumiem un personām.



Izmantojot Lursoft Saistību grafu:

• Ieekonomēsi laiku;

• Iegūsi precīzus un uzticamus datus;

• Informāciju saņemsi viegli pārskatāmā veidā;

• Varēsi atklāt saistības, kas citkārt paliktu nepamanītas.

Saistību grafa lietotāji atzinīgi novērtē, ka pakalpojums ļauj pārbaudīt ne tikai personu un uzņēmumu esošās, bet arī vēsturiskās saistības, un pārliecināties par to, vai uzņēmums ir aktīvs, vai tam ir reģistrēti maksātnespējas procesi, komercķīlas un nodrošinājumi.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Lursoft