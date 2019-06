Tostarp, pēc "Global Blue" datiem, dārgākais pirkums attiecīgajā periodā veikts kādā Rīgas apģērbu veikalā, kur ārvalstu tūrists par pieciem apģērba gabaliem samaksāja kopā 85 372 eiro, bet visdārgākā viena nopirktā prece bija 67 423 eiro vērts pulkstenis.

"Global Blue" atzīmēja, ka apģērbi ir iecienītākā "Tax Free" prece Latvijā, tostarp šogad 74% no visām ārvalstnieku nopirktajām precēm Latvijā bijuši tieši apģērbi, kamēr 7% veidoja elektropreces un viedierīces, bet 6% - pulksteņi un juvelierizstrādājumi.

Apkopotie dati arī liecina, ka tirgotājiem lielākais pieprasījums ir no tūristiem, kas ieradušies no Tālajiem Austrumiem, piemēram, ķīnieši 58% no visa ceļojuma budžeta tērē pirkumiem veikalos. Prognozēts, ka līdz ar pirmo čarterlidojumu ierašanos no Korejas 2019.gadā un citu jaunu reisu atvēršanos no citām Āzijas valstīm pieaugs pieprasījums "Tax Free" zīmolu precēm.

"Global Blue Latvija" vadītāja Vineta Kalmane sacīja, ka 20 gados Latvija kļuvusi par populāru iepirkšanās vietu iebraucējiem no Austrumiem, un iepirkšanās iespēju izmanto arī desmitiem citu valstu pārstāvji. ""Tax Free" pirkumi galvenokārt tiek veikti Rīgā un Jūrmalā, un Latvijas galvaspilsētā lielākoties iepērkas turīgi cilvēki, uzņēmēji, kuri ieradušies biznesa darīšanās vai atpūsties. Latvijā "Tax Free" pircēji galvenokārt ierodas caur Rīgas lidostu un to pārstāvniecību lielā mērā nosaka aviokompāniju izvēlētie galamērķi," viņa teica.

"Firmas.lv" dati liecina, ka finanšu gadā, kas ilga no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam, "Global Blue Latvija" strādāja ar 1,048 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās par 6,2% un bija 275 146 eiro.

Kompānija "Global Blue Latvija" reģistrēta 1999.gada martā, un tās pamatkapitāls ir 249 000 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētā holdingkompānija "Global Blue Holdings".