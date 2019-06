Pašlaik Rīgā strādā aptuveni 10 000 IT nozaru profesionāļu, Tallinā vairāk nekā 8000, Viļņā ap 2800, Kauņā aptuveni 5500. IT speciālistu vidējie gada ienākumi Baltijas valstīs ir 36 000 eiro.

Salīdzinot ar vidējo mēnešalgu Latvijā, kas ir gandrīz 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas, šo speciālistu gada ienākumi ir trīs reizes lielāki. Rīgā vidējie iesācēju gada ienākumi pirms nodokļiem ir līdz 21 000 eiro. Otrajā vietā ir Tallina ar 19 000 eiro.

Rīgā ir lielākā IT centru un uzņēmumu koncentrācija, tostarp arī tādi milži kā "Accenture" un "Tieto". Tehnoloģiju universitātes Baltijas valstīs katru gadu sagatavo vairāk nekā 2000 IT speciālistu, tomēr tirgum tas nav pietiekami.

Baltijas valstīs kopā nodarbināti vairāk nekā 26 000 IT speciālistu, kas veido 2,5% no kopējā iedzīvotāju skaita (6,5 miljoni). Eksperti norāda, ka IT izaugsmei Baltijā ir vēl ļoti plašs potenciāls, jo, piemēram, Baltkrievijā, Nīderlandē un Dānijā šo speciālistu skaits sasniedz 4% no iedzīvotāju skaita.