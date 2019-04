"Rīgas siltumam" pamatīgs peļņas kritums

Tostarp "Rīgas siltuma" ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas pagājušajā finanšu gadā veidoja 137,597 miljonus eiro, kas ir par 1,1% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas veidoja 11,62 miljonus eiro, kas ir par 1,9% mazāk, bet ieņēmumi no ēku iekšējo sistēmu apkalpošanas bija 2,205 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 47,2%.

Vienlaikus kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka 2018.gada februārī un martā tika pārtraukti līgumi ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" par tā apsaimniekošanā esošo ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu, tādējādi ietekmējot "Rīgas siltuma" ieņēmumus no ēku iekšējo sistēmu apkalpošanas.

Tāpat kompānijas vadība informē, ka 2017./2018.apkures sezonā patērētājiem nodots 3,1 miljons megavatstundu (MWh) siltumenerģijas, kas ir par 1,4% jeb 45 000 MWh mazāk nekā gadu iepriekš. Vidējais siltumenerģijas tarifs šajā atskaites periodā bija 44,39 eiro par MWh, kas ir par 2,6% vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā, kad tas bija 43,28 eiro par MWh.

"Rīgas siltums" siltumenerģiju ražo 45 siltumavotos, kas veido 31% no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apmēra, bet pārējo nepieciešamo siltumenerģijas apmēru kompānija iepirkumu procedūru rezultātā iegādājas no citiem ražotājiem. 2017./2018.finanšu gadā Rīgā ražošanu sāka četri jauni siltumenerģijas ražotāji, līdz ar to "Rīgas siltums" siltumenerģiju iepirka no septiņiem neatkarīgiem ražotājiem.

Vadības ziņojumā arī piebilsts, ka jaunu siltumenerģijas ražotāju ienākšana tirgū ļāva realizēt vēl nebijušu Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmas darbības režīmu - darbību vasaras periodā bez Rīgas TEC-1 vai TEC-2, kas līdz šim nebija tehniski iespējams.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka, veicot iepirkumu no neatkarīgiem ražotājiem, tika ievērots ekonomiskā izdevīguma princips, tāpēc, pieaugot siltumenerģijas ražotāju konkurencei, "Rīgas siltumam" 2017./2018.finanšu gadā radās iespēja siltumenerģiju iepirkt par zemāku cenu, nekā to piedāvāja AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2. Samazinoties pirktās siltumenerģijas izmaksām, "Rīgas siltums" spēja nodrošināt siltumenerģijas piegādi, nepaaugstinot tarifu situācijā, kad pieauga kurināmā cena.

Ņemot vērā, ka gāzes tirgus liberalizācija nav sekmējusi gāzes cenu samazinājumu, bet gan cenas ir būtiski pieaugušas, "Rīgas siltums" 2018.gada nogalē iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, kas paredz siltumenerģijas tarifa pieaugumu par 12,6%, teikts vadības ziņojumā.

Tāpat "Rīgas siltuma" vadība informē, ka elektroenerģiju koģenerācijas procesā tika ražota piecos siltumavotos, kopumā saražojot 107 000 MWh elektroenerģijas, kas ir par 8000 MWh vairāk nekā 2016./2017.finanšu gadā.

Vadības ziņojumā norādīts, ka 2017./2018.finanšu gadā nomainīti siltumtīklu posmi, kuriem bija raksturīgs liels noplūžu skaits, kas radīja siltumapgādes pārtraukumus, savukārt, piesaistot jaunus siltumenerģijas lietotājus, tika izbūvēti siltumtīkli 4,1 kilometra garumā. Pagājušajā finanšu gadā siltumenerģijas lietošana sākta 50 jaunos objektos ar kopējo plānoto siltuma slodzi 25,4 megavati.

"Rīgas siltuma" vadības ziņojumā arī minēts, ka uzņēmums 2017.gada 22.decembrī kļuva par SIA "Rīgas bioenerģija" vienīgo īpašnieci, kamēr iepriekš attiecīgā kompānija "Rīgas siltumam" piederēja uz pusēm ar SIA "Enerģijas risinājumi". Tādējādi koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 151,696 miljoni eiro, bet peļņa - 3,873 miljoni eiro.

Iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim, "Rīgas siltuma" apgrozījums bija 152,32 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 7,758 miljoni eiro.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā - kompānija pārvada un sadala 76% no visas siltumenerģijas, kas nepieciešama Rīgai. Uzņēmuma akcionāri ir Rīgas dome - 49%, Latvijas valsts - 48,995%, "Enerģijas risinājumi. RIX" - 2% un "Latvenergo" - 0,005%.