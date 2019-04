Viņš sacīja, ka šāds uzdevums saņems no jaunās "Olainfarm" padomes, vienlaikus šobrīd esot pāragri runāt par kādām konkrētām izmaiņām, jo tas esot sarežģīts process. "Ir ļoti daudz dažādu transakciju, kurās uzņēmums ir iesaistīts. Tas ir milzīgs apjoms. Kad mūsu rīcībā būs apkopota informācija, ar to iepazīstināsim gan padomi, gan citas iesaistītās puses," sacīja Macijevskis.

Iepriekš ziņots, ka "Olainfarm" padome bija spiesta pieņemt lēmumu par izmaiņām valdē, jo, iepazīstoties ar situāciju uzņēmumā, atklājās valdes locekļu rupji pārkāpumi, tostarp 1.aprīlī uzņēmuma valde parakstījusi un iesniegusi pieteikumus Uzņēmumu reģistrā par neesošas un fiktīvas akcionāru ārkārtas sapulces norisi.

Komentējot šos pārkāpumus, Macijevskis norādīja, ka šāda prakse viņam nav akceptējama, jo viņš iestājas par "maksimāli augstiem ētikas standartiem", turklāt piebilda, ka saskaņā ar Komerclikumu valdes loceklim jārīkojas kā godīgam un atbildīgam saimniekam.

Uz jautājumu, kā kopumā uzņēmumu ietekmējuši akcionāru strīdi un vadības maiņa, Macijevskis norādīja, ka sadarbības partneriem interesē stabilas kvalitatīvas produkcijas piegādes, un to uzņēmums spēj nodrošināt. Tikmēr cita veida procesi, tostarp juridiskie, kas netieši skar uzņēmumu, Macijevska ieskatā, tā saimniecisko darbību nevar ietekmēt un neietekmē.

Publiski izskanējusi informācija, ka saistībā ar uzņēmuma padomes izmaiņām, kuras reģistrējis Uzņēmuma reģistrs, varētu sekot tiesvedības, tomēr Macijevskis norādīja, ka šīs tiesvedības nav vērstas pret uzņēmumu, bet pret vieniem vai otriem kompetento iestāžu lēmumiem. "Mēs droši vien runājam par divām dažādām pozīcijām. Viena ir juridiskā pozīcija, tie ir jautājumi, kas tiek risināti starp akcionāriem. Otra ir uzņēmuma pozīcija - uzņēmuma fundamentālu darbību šāda veida procesiem nevajadzētu ietekmēt," sacīja Macijevskis.

Macijevskis norādīja, ka saistībā ar medijos atrodamo pretrunīgo informāciju par uzņēmumā notiekošo neviens no akcionāriem netiks īpaši uzrunāts, skaidrot situāciju. Uzņēmuma vadītājs uzsvēra, ka "Olainfarm" ir biržā kotēts uzņēmums, līdz ar to informācijas plūsmai par to, kas notiek, jābūt vienādai gan attiecībā uz lielajiem, gan mazajiem akcionāriem.

Macijevskis sacīja, ka "Olainfarm" plāno publiskot savus darbības rādītājus tāpat, kā to ir darījis līdz šim. "Informācijas apmaiņa ar mūsu iesaistītajām pusēm, mūsu akcionāriem notiks atbilstoši esošajam grafikam. Mūsu mērķis ir sniegt informāciju maksimāli korekti, caurskatāmi - tā, lai uzņēmums nenostātos kādas noteiktas puses vai interešu loka pusē. Mēs darbojamies visu akcionāru interesēs," sacīja jaunais uzņēmuma vadītājs.

Viņš sacīja, ka arī turpmāk uzņēmums regulāri informēs akcionārus par darbības rezultātiem un turpinās iesākto vebināru praksi, kuros iespēja piedalīties ikvienam akcionāram.