Par saimnieciski visizdevīgāko tika atzīts "Wess" piedāvājums transportlīdzekļu "Toyota Hilux" piegādei . (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Latvenergo" pirks 159 bezceļu auto un kravas furgonus

Bizness Jauns.lv / LETA

AS "Latvenergo" koncerns līdz 2020.gada beigām no uzņēmumiem AS "Wess" un SIA "Avar auto" iegādāsies līdz 159 bezceļa transportlīdzekļiem un kravas furgoniem par kopumā 3,543 miljoniem eiro, informēja "Latvenergo".