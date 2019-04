Šogad uz Lieldienām olu cenas esot samazinājušās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pavasara saulgriežiem, apgalvo veikalnieki. (Foto: Agnese Gulbe/LETA)

Olas pirms Lieldienām šogad ir lētākas nekā pērn, atzīst veikalnieki

Bizness Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Pāris dienas pirms Lieldienām pircēji veikalos lielos vairumos iepērk olas. To cenas, atkarībā no ražotāja, variē. Desmit olu paku (gan balto, gan brūno) var nopirkt gan aptuveni par eiro, gan arī par trīs eiro, novēroja Jauns.lv. Veikalu pārstāvji teic, ka, salīdzinot ar iepriekšējā gada Lieldienām, olas pērk vairāk un to cenas ir samazinājušās.