"Valmieras stikla šķiedra" emitēs akcijas

Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 10.maijā plkst.11 viesnīcā "Wolmar", Tērbatas ielā 16a, Valmierā. Darba kārtībā paredzēts lemt par "Valmieras stikla šķiedras" jauno emitēto akciju publisko piedāvājumu un akciju iekļaušanu regulētājā tirgū.

Tāpat akcionāru sapulcē paredzēts lemt par 2018.gada pārskata apstiprināšanu, pagājušā gada peļņas izlietošanu, revidenta ievēlēšanu 2019.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam. Akcionāri arī vēlēs padomi un noteiks tās atlīdzību, tiks arī lemts par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem. Akcionāriem būs jālemj par kompānijas akciju pārcelšanu no fondu biržas "Nasdaq Riga" Baltijas Otrā saraksta uz Baltijas Oficiālo sarakstu.

"Valmieras stikla šķiedras" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205. Iepriekš "Valmieras stikla šķiedras" valdes priekšsēdētājs Stefans Jūgels pauda, ka šis ir labs laiks "Valmieras stikla šķiedras" akciju papildus emisijai, jo uzņēmums ir veicis nepieciešamos ieguldījumus un jau šogad plāno atsākt darboties ar peļņu.

Papildus 7,17 miljonus akciju uzņēmums plāno emitēt gada pirmajā pusē, bet konkrēts datums būs atkarīgs no regulatora un akcionāru sapulces lēmumiem. Jūgels gan atturējās prognozēt, cik daudz līdzekļu "Valmieras stikla šķiedra" varētu piesaistīt, jo jaunemitēto akciju cena būs atkarīga no situācijas finanšu tirgū un investoru pieprasījuma. Šogad "Valmieras stikla šķiedras" akcijas cena biržā "Nasdaq Riga" ir svārstījusies no 2,18 līdz 2,74 eiro.

"Valmieras stikla šķiedras" koncerns pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 112,9 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,2% mazāk nekā 2017.gadā, kā arī cieta zaudējumus 14,991 miljona eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. "Valmieras stikla šķiedras" vadība skaidroja, ka koncerna uzņēmumi Latvijā un Apvienotajā Karalistē sasniedza plānotos peļņas rādītājus, tomēr tas nekompensēja ASV ražotnes zaudējumus.

"Valmieras stikla šķiedras" koncernu veido "Valmieras stikla šķiedra" un trīs tās meitassabiedrības - "Valmiera Glass UK Ltd." Apvienotajā Karalistē, kā arī "Valmiera Glass USA Corp." un "Valmiera Glass USA Trading Corp" ASV. "Valmieras stikla šķiedras" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.