ASV veic izmeklēšanu pret "Hyundai" un "Kia" par automobiļu aizdegšanās gadījumiem

Šie incidenti saistīti ar vienu nāves gadījumu vairāk nekā 100 cilvēku ievainojumiem, norāda NHTSA.

Pārvalde norāda, ka saistībā ar šīm izmeklēšanām, kas tika sāktas 29.martā, kopumā varētu tikt atsaukti gandrīz trīs miljoni automobiļu - 1,7 miljoni "Kia Optima", "Sorento" un "Soul", kā arī gandrīz 1,3 miljoni "Hyundai Sonata" un "Santa Fe".

Sākotnēji par aizdegšanās gadījumiem informācija 2018.gadā tika saņemta no patērētāju interešu aizstāvības grupas "Center for Auto Safety", pēc kuras regulatori no abiem autoražotājiem pieprasīja informācija par visiem aizdegšanās gadījumiem, kas saistīti un nesaistīti ar dzinējiem.

Uz Dalasas šosejas liesmu pārņemtais "Kia Soul" 2017. gada oktobrī. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šī nav pirmā reize, kad "Hyundai" un "Kia" automobiļos piedzīvoti negaidītas aizdegšanās gadījumi. NHTSA vēsta, ka kopš 2015.gada kopumā ietekmēti aptuveni seši miljoni automobiļu, no kuriem tikuši atsaukti vien aptuveni 2,4 miljoni.