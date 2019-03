Lielbritānijas parlaments otrdienas vakarā atkārtoti noraidīja premjerministres Terēzas Mejas panākto "Breksita" vienošanos.

Britu mārciņas vērtība pirms tam otrdien kritās, kad valdības augstākais tieslietu padomnieks Džefrijs Kokss paziņoja, ka Mejas pirmdien panāktas "Breksita" vienošanās izmaiņas nav mainījušas juridisko risku, ka Lielbritānija "uz nenoteiktu laiku un nebrīvprātīgi" iestrēgtu tā sauktajā pagaidu risinājumā Īrijas robežas jautājumā.

"Sterliņu mārciņa strauji kritās pēc Koksa paziņojuma," sacīja "ThinkMarkets" analītiķis Naīms Aslams.

"Viņa viedoklis bija vissvarīgākais; tagad, kad viņš licis saprast, ka jaunākais darījums ir maznozīmīgs, durvis ir plati atvērtas sterliņu mārciņas kritumam."

Londonas biržas indekss tomēr pieauga, kas bieži notiek britu mārciņas vērtības krišanās gadījumos. Frankfurtes biržas indekss saruka, bet Parīzes biržas indekss nedaudz pieauga.

Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" kritās, ko noteica "Boeing" akcijas cenas samazināšanās par 6%, bet indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" palielinājās.

ASV kļūst skaļāki aicinājumi aviācijas regulatoriem apturēt lidmašīnu "Boeing 737 MAX 8" izmantošanu pēc tam, kad svētdien šī modeļa lidmašīnas katastrofā Etiopijā gāja bojā visi 157 cilvēki, kas atradās lidmašīnā.

ASV amatpersonas līdz šim atteikušās to darīt, atsaucoties uz savu izmeklēšanu.

Investorus nomierināja ASV Tirdzniecības ministrijas informācija, ka gada inflācija ASV februārī samazinājusies līdz 1,5% salīdzinājumā ar 1,6% janvārī, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis pēdējo vairāk nekā divu gadu laikā.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kritās, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,08 dolāriem līdz 56,87 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,09 dolāriem līdz 66,67 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,4% līdz 25 554,66 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 2791,52 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 7591,03 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,3% līdz 7151,15 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,2% līdz 11 524,17 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 5270,25 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1245 līdz 1,1292 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3150 līdz 1,3062 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 111,21 līdz 111,29 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,50 līdz 86,46 pensiem par eiro.