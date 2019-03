Kā noskaidrots NEPLP, viena administratīvā pārkāpuma lieta tikusi ierosināta, balstoties uz konstatējumu, ka SIA "All Media Latvia" programmā LNT neievēroja aizliegumu laikā no plkst.7 līdz 22 izplatīt asiņainas un šausmu ainas. Par to NEPLP uzņēmumam piemēroja sodu 6500 eiro apmērā.

Otra administratīvā pārkāpuma lieta tikusi ierosināta, pamatojoties uz faktu, ka laikā no plkst.7 līdz 22 elektroniskais plašsaziņas līdzeklis programmā TV3 izplatīja filmu, kas saturēja rupjus un nepieklājīgus izteicienus. Pārkāpumi fiksēti filmā "Resnītes". Par to piemērots 5000 eiro sods.

Tādējādi abos gadījumos, par kuriem NEPLP informēja skatītāji, SIA "All Media Latvia" pārkāpa Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta devīto daļu.

NEPLP loceklis Patriks Grīva uzsvēra, ka NEPLP pozīcija šai jautājumā ir un būs nemainīga - bērniem un pusaudžiem no TV ekrāniem nav jāredz asiņainas ainas un emocionāla vardarbība.

"Ne jau velti likumā ir noteiktas dienas stundas, kad šāds saturs nedrīkst parādīties TV ekrānos, un ja tas notiek, tas ir pārkāpums," teica Grīva, aicinot iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un informēt NEPLP par gadījumiem, kad šādas ainas, dienas laikā līdz plkst.22 tiek pamanītas TV.