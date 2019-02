Maiznīca "Ķelmēni" savas darbības gados spējusi iekarot pircēju uzticību - tā savus produktus ražo no bioloģiskām izejvielām, katrs klaipiņš ir roku darbs, ko apliecina arī darinātājas autogrāfs uz maizes etiķetes. Zemnieku saimniecību "Ķelmēni" vada saimnieks Juris Paulovičs, un viņa maize guvusi ne tikai cilvēku atzinību, bet arī dažādus oficiālus apbalvojumus.

Taču nu "Ķelmēnu" maizīte kļuvusi par 30 centiem dārgāka. Kā LTV raidījumam sūdzas tās pircējs Jānis, ja vēl nupat lielais kukulītis "Rimi" veikalos maksāja 1,80 eiro, bet mazais - 1,15 eiro, tad tagad par lielo kukuli jāšķiras no 2,30 eiro; mazais nu maksā 1,25 eiro. Jānis uzskata, ka cenu izmaiņas notika vienas nakts laikā pēc raidījuma "Zemes stāsti", kurā vēstīts par "Ķelmēnu" maizi. Jau nākamajā rītā maize "Rimi" maksājusi par 10% dārgāk. Jānis tur saskata sazvērestību.

Savas iecienītās maizes cenas pieaugumu pamanījusi arī portāla Jauns.lv lasītāja Katrīna. Viņa uzskata, ka šai maizei ne tikai cēlusies cena, bet mainījies arī sastāvs, proti, maizē tagad esot vairāk cukura. Katrīna gan pauž, ka atbalsta cenas paaugstināšanos, ja tā nodrošina maizes radītājiem izdzīvošanu un ļauj saglabāt esošo augsto kvalitāti. "Pat ar visu to, ka "Ķelmēnu" maizei pieaugusi cena, tā joprojām kilogramā ir viena no lētākajām maizēm. Man nav žēl to 30 centu. Jo, nu, tā ir mīļa maizīte," skaidro Katrīna.

"Rimi" skaidrojums - cenu lūdza celt zemnieku saimniecība

Kā LTV raidījumam "4.studija" pastāstīja "Rimi" pārstāve Dace Preisa, produkta cenu veido gan darbaspēka izmaksa, gan izejvielas, gan transporta loģistika. Pacelt cenu "Ķelmēnu" produkcijai nav bijis veikala lēmums, bet gan maizes ražotāja lūgums.

Īstenie vainīgie - rudzi

Savukārt "Ķelmēnu" saimnieks Paulovičs stāsta, ka cena viņa ražotajai maizītei pacelta tamdēļ, ka par 30-40% palielinājusies iepirkuma cena bioloģiski audzētajiem rudziem. "To diktē pasaules biržas, un tur mēs neko ietekmēt nevaram. Par tādu cenu esam spiesti pirkt. Sausuma dēļ arī ražas bija ļoti zemas," skaidro Paulovičs. Sausās vasaras dēļ viņa saimniecībā pērn izdevies izaudzēt tikai pusi vajadzīgo rudzu daudzuma, tāpēc pārējie rudzi jāiepērk. Vaicāts, kāpēc cena maizei pacelta tikai tagad - krietnu laiku pēc pērnā sausuma -, Paulovičs skaidro, ka "Ķelmēniem" kā mazam uzņēmumam cenu politikas maiņa arī norit lēni - visas cenas jāsaskaņo ar maizes izplatītājiem.