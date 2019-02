Kompānijā norāda, ka, neraugoties uz pieaugošajiem izdevumiem, peļņu nodrošinājusi efektīvā mežistrāde, apaļkoku tirgus situācija un augstas pievienotas vērtības koksnes produktu ražošana un pārdošana kokzāģētavā "Norupe".

Tāpat kompānija informē, ka "Rīgas mežu" investīcijas dažādu pamatlīdzekļu iegādē 2018.gadā sasniedza 1,526 miljonus eiro, kas ir 2017.gada līmenī, kad investīciju apmērs dažādu pamatlīdzekļu iegādē bija 1,543 miljoni eiro. Papildus šiem ieguldījumiem investīcijas apmēram viena miljona eiro apmērā novirzītas arī "Rīgas mežu" kokzāģētavas "Norupe" zāģmateriālu šķirošanas līnijas angāra būvniecībā, par kuru maksājums tiks veikts šogad.

"Rīgas meži" informēja, ka nozīmīga daļa - 631 000 eiro - no investīcijām novirzīta dārzu un parku apsaimniekošanā, iegādājoties apstādījumu apsaimniekošanas traktorus, aparatūru, iekārtas un darbarīkus. Savukārt 509 000 eiro ieguldīti mežu apsaimniekošanas jomā, gan iepērkot nepieciešamo apsaimniekošanas tehniku, gan arī nodrošinot mežsargus ar autotransportu, lai būtiski uzlabotu mežsargu ikdienas darbu, rūpējoties par katra mežsarga atbildībā esošo meža apgaitu - novērst iespējamo kaitējumu videi, pasargāt no meža ugunsgrēkiem vai operatīvi reaģēt uz citiem apdraudējumiem.

Tikmēr jaunu apstādījumu teritoriju, gan apsaimniekojamo platību pieauguma dēļ izdevumi par Rīgas dārzu un parku apsaimniekošanu gadu no gada palielinās. Pērn kārtējie izdevumi sasniedza 3,528 miljonus eiro, bet kopā ar investīcijām - 4,159 miljonus eiro. No Rīgas pašvaldības saņemtā dotācija dārzu un parku apsaimniekošanas izdevumu segšanai pērn bija 2,435 miljoni eiro, ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi pašu ieņēmumi bija 326 000 eiro, bet "Rīgas mežu" līdzfinansējums - 1,398 miljoni eiro.

Gadu gaitā "Rīgas mežu" līdzfinansējums audzis no 757 000 2015.gadā, 712 000 2016.gadā, 1,122 miljoniem 2017.gadā līdz jau minētajiem gandrīz 1,4 miljoniem pērn. Papildus tam "Rīgas meži" no saimnieciskās darbības ieņēmumiem katru gadu dotē Mežaparka uzturēšanu apmēram 450 000 eiro apmērā.

"Rīgas meži" pērn nodokļos samaksājuši 3,945 miljonus eiro, kas ir par 6,8 % vairāk nekā 2017.gadā, bet piecu gadu laikā uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms pieaudzis par 50%.

"Rīgas meži" apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 20,063 miljoni eiro, kas ir par 8,7% vairāk nekā 2017.gadā, sasniedzot jaunu rekordu.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2017.gadā strādāja ar 18,457 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 23,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa palielinājās 9,5 reizes un sasniedza 2,162 miljonus eiro.

"Rīgas meži" ir otrs lielākais mežu apsaimniekotājs Latvijā pēc AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmumam pieder sēklu plantācijas, koku stādaudzētava, zāģētava "Norupe", kā arī "Rīgas mežu" atbildībā ir Mežaparks, Rīgas parki un dārzi.