Līdz ar to papildus būs jāmaksā 3% liels nodoklis par summu virs 20 004 eiro. Tas nozīmē, ja jūs gada laikā vairākās darba vietās esat nopelnījis 30 004 eiro, par kuriem maksāts tikai 20% liels iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tad par 10 000 jums papildus būs jānomaksā 300 eiro liels nodoklis, ja jums nav kādi atvieglojumi vai piemērota nodokļu pārmaksas atmaksa.

Tas saistīts ar to, ka kopš pērnā gada tika piemērota progresīvā IIN likme: ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā (mēnesī – 1667 eiro) – 20%, bet no 20 004 līdz 55 000 eiro - 23%, bet vēl vairāk - 31,54%. Ja jūs strādājāt vienā darba vietā, tad bija arī vienu algu grāmatvedība un nodokli jums aprēķināja atbilstoši saņemtajai algai. Savukārt, ja strādājāt vairākās darba vietas, tad šīs grāmatvedības nebija saslēgtas kopā un jūs negribot esat kļuvis ar nodokļu parādnieku, kaut arī uzskatījāt, ka no visas atlīdzības godīgi maksājāt nodokļus.

Tāpat par „parādniekiem” kļuvuši tie, kuriem neprecīzi aprēķināts ar IIN neapliekamais minimums, kas 2018. gadā bija 200 eiro (bez atvieglojumiem). Tas nozīmē: ja vienā darba vietā jums maksāja 190 eiro mēnesī un otrā arī tikpat, tad nevienā no tām jums algai netika piemērots IIN, bet praktiski tomēr saņēmāt 180 eiro par kuriem būtu jāmaksā 20% liels IIN.

Vēl nodokļus piemaksāt var nākties jaunajām māmiņām, kuras tikko atsākušas darba gaitas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, autoratlīdzību saņēmējiem, un personām, kuras pērn mainījušas darbu, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Par to, esat vai neesat bez vainas vainīgais nodokļu parādnieks, uzzināsiet no 1. marta, VID sistēmā aizpildot gada ienākumu deklarāciju.

Tagad sācies pamatīgs juceklis, kura mērķis ir panākt, lai valsts kaut cik cienīgi izkļūtu no putras, kura ievārīta iepriekšējās finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas laikā, viņai sasteigti, neņemot vērā iespējamos sarežģījumus, ieviešot nodokļu reformu. Finanšu ministrijā strādā pie risinājuma, lai cilvēki, kuriem pēc reformas ir IIN parādi par pagājušo gadu, tos varētu samaksāt arī vēlāk, teicis finanšu ministrs Jānis Reirs („Jaunā Vienotība”), lai nodokļa parāda dēļ cilvēki netiktu uztverti kā parādnieki.

