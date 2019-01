Viņa skaidroja, ka pērn noslēdzās piecu gadu garumā īstenots projekts "Jaunu produktu ieviešana ražošanā un AS "Olainfarm" eksportspējas palielināšana", kurā kopumā veikti ieguldījumi 24,7 miljonu eiro apmērā. Ar šī projekta īstenošanu uzņēmums pretendēja uz valsts atbalstu 4,6 miljonu eiro apmērā, kas tiktu saņemti, piešķirot "Olainfarm" UIN atlaidi. Pērn veiktās izmaiņas likumā gan uzņēmumam nodokļu atlaides saņemšanu padara sarežģītu vai pat praktiski neiespējamu.

Saskaņā ar likumu nodokļa maksātājs, kura investīciju projektu apstiprinājis Ministru kabinets, var saņemt UIN atlaidi, taksācijas periodā samazinot UIN par aprēķinātajām dividendēm. Tikmēr likumā arī noteikts, ka uzņēmums var neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, un, izmantojot šo principu, pirms peļņas sadales atlikušo nesadalīto peļņu turpmāk samazina par aprēķinātajām dividendēm, bet zaudējumiem piemēro metodi "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO). Tas nozīmē - kamēr uzņēmumam ir uzkrātā peļņa, tam UIN netiek piemērots, kā rezultātā nav iespējams izmantot nodokļa atlaidi.

Arī uzņēmuma pārstāve skaidroja, ka tas, nozīmē, ka investīciju projekta atlaidi iespējams saņemt tikai tad, kad izmaksāta visa uzkrātā peļņa, kas "Olainfarm" gadījumā esot apmēram 70 miljoni eiro. Uzņēmuma gadījumā šādu summu būtu iespējams izmantot tikai 20 gadu laikā, piebilda Mercalova.

"Olainfarm" valdes priekšsēdētāja padomniece attīstības jautājumos Agnese Mercalova. (Foto: LETA)

"Olainfarm" Finanšu ministrijai (FM) piedāvājis dažādus risinājumus, tostarp atlaidi novirzīt citiem nodokļiem. Uzņēmums maksā arī, piemēram, dabas resursu nodokli, iedzīvotāju ienākumu nodokli, kā arī veicvValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Viņa norādīja, ka "Olainfarm" un "Latvijas finieris" šo problēmu aktualizēja jau laikā, kad tika plānots ieviest attiecīgās izmaiņas UIN likumā. "Olainfarm", iespējams, ir vienīgais uzņēmums, kurš nonāks šādā situācijā, kad atlaide tiks piešķirta, tomēr "Olainfarm" uzskata, ka tas nemazina šādas atlaides nozīmību uzņēmumam. Patlaban noslēgusies Valsts ieņēmuma dienesta pārbaude, turklāt viss liecina, ka projekts īstenots sekmīgi, un uzņēmums nodokļu atlaidi saņems, piebilda Mercalova.

Viņa sacīja, ka līdz šim notikušas sarunas gan ar Ekonomikas ministrijas, gan FM pārstāvjiem, tomēr diemžēl bez rezultātiem. "Olainfarm" ticis norādīts, ka viena uzņēmuma dēļ likumu vaļā nevēršot, tomēr uzņēmuma situāciju iespējams atrisināt tikai ar grozījumiem likumā. "Šobrīd ir atvērta diskusija ar FM, jo uzskatām, ka valsts, mums liedzot UIN atlaidi, ir radījusi nevienlīdzīgus apstākļus, kā arī pērn pieņemtās izmaiņas likumā ir pretrunā ar iepriekšējo politiku," sacīja uzņēmuma pārstāve.

Mercalova sacīja, ka farmācijas uzņēmuma specifika liedz uzņēmumam izmantot visu uzkrāto peļņu, turklāt arī valsts politika vienmēr bijusi vērsta uz to, lai uzņēmumi peļņu uzkrāj, nevis izmaksā dividendēs.

Projektu "Jaunu produktu ieviešana ražošanā un AS "Olainfarm" eksportspējas palielināšana" veidoja 18 apakšprojekti, tostarp lielākais no tiem ir saistīts ar 10 miljonus eiro investīcijām "Olainfarm" struktūrvienībā "Nitrofurānu zāļu ražošanas iecirknis", iegādājoties nepieciešamās iekārtas un veicot ēkas rekonstrukciju, pārbūvējot to par nitrofurānu zāļu ražošanas iecirkni.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.