Irānas valsts televīzija rāda to, ko tā dēvē par 82. raķešu uzbrukuma otrā posma daļu, kas tika vērsts pret Izraēlu un ASV bāzēm Apvienotajos Arābu Emirātos un Kuveitā.
Pasaulē
Šodien 08:54
Kuveita piedzīvo dronu uzbrukumu, nodarīts ievērojams kaitējums
Kuveita ceturtdien paziņoja, ka uz tās teritoriju ir raidīti droni, kas nodarījuši ievērojamu kaitējumu.
Tas bija pirmais zināmais uzbrukums Persijas līča valstīm ceturtdien, kas bija otrā diena kopš pamiera starp ASV un Irānu sākuma.
Kuveitas Nacionālās gvardes paziņojumā teikts, ka uzbrukums bija vērsts pret vienu no tās objektiem, "nodarot ievērojamu kaitējumu, bet nevienu neievainojot".
Kuveitas armija iepriekš paziņoja, ka tās pretgaisa aizsardzības sistēmas "pašlaik saskaras ar naidīgu dronu uzbrukumiem, kas iekļuvuši valsts gaisa telpā, vēršoties pret vairākām vitāli svarīgām iekārtām".
Persijas līča arābu valstis ir pieredzējušas simtiem Irānas raķešu un dronu uzbrukumu kopš kara sākuma, kuru izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai 28. februārī.