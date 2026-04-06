Vācijā, nogāžoties kokam, dzīvību zaudējuši trīs cilvēki, tai skaitā bērns
Spēcīgu vēja brāzmu rezultātā Vācijas Flensburgas pilsētas mežā nogāzies koks, kas uzkritis virsū cilvēku grupai.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju nelaime notika svētdien ap plkst. 11.00, kad aptuveni 30 metrus augsts koks uzgāzies virsū cilvēku grupai, iesprostojot zem tā četrus cilvēkus. Kā norāda glābšanas dienesti, negadījumā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, bet vairāki citi guva savainojumus.
Notikuma vietā gāja bojā 16 gadus veca meitene un 21 gadu veca sieviete. Tāpat negadījumā smagus ievainojumus guva 21 gadu vecās sievietes 10 mēnešus vecā meitiņa, kas ar glābšanas helikopteru tika nogādāta Ķīles slimnīcā, kur vēlāk gāja bojā.
Tāpat slimnīcā tika nogādāta 18 gadus veca jauniete, kura negadījumā guva smagus ievainojums. Vieglas traumas guvuši arī vairāki citi cilvēki. Saskaņā ar Vācijas mediju ziņoto, negadījuma brīdī mežā atradās ap 50 tuvējās aprūpes iestādes iemītnieku un darbinieku, kuri bija devušies uz mežu meklēt Lieldienu olas.
Saskaņā ar Vācijas Meteoroloģijas dienesta (DWD) datiem Vācijas ziemeļos svētdien bija novērotas spēcīgas vēja brāzmas ar ātrumu 55 līdz 65 kilometri stundā, vietām – līdz pat 80 kilometriem stundā.