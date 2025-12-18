Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs.
Pasaulē
Šodien 07:54
ASV un Krievijas pārstāvji tiksies Maiami
ASV un Krievijas pārstāvji nedēļas nogalē tiksies Maiami, lai turpinātu sarunas par tā dēvēto prezidenta Donalda Trampa miera plānu Maskavas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, aģentūrai AFP trešdien pavēstījusi kāda Baltā nama amatpersona.
Paredzēts, ka no ASV puses piedalīsies Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un prezidenta znots Džareds Kušners, kamēr Krieviju pārstāvēs diktatora Vladimira Putina uzticības persona Kirils Dmitrijevs.
Sīkākas ziņas par abu pušu delegācijām amatpersona nesniedza.