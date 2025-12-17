VIDEO: NATO gaisa spēku piloti sveic svētkos, debesīs "uzzīmējot" eglīti

Pasaulē

Šogad Ziemeļvalstu gaisa spēki vienojušies īpašā svētku sveicienā – Zviedrijas gaisa spēki aicinājuši Somijas un Dānijas kolēģus pievienoties kopīgam lidojumam "Ziemassvētku eglītes" formā, šķērsojot visu trīs valstu gaisa telpu, liecina NATO Gaisa spēku pavēlniecības publiskotā informācija.

Vienlaikus Norvēģijas gaisa spēki turpināja savu iedibināto tradīciju – ar “F-35” iznīcinātājiem debesīs veidojot  ikonisko Ziemassvētku zvaigzni.

NATO pārstāvji uzsver, ka šis lidojums ir ne tikai svētku sveiciens iedzīvotājiem, bet arī vērtīgs precīzās lidošanas treniņš apkalpēm.

