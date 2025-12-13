ES maina kursu un atsakās no pilnīga benzīna auto aizlieguma pēc 2035. gada
Eiropas Savienība faktiski atkāpusies no ieceres pilnībā aizliegt automobiļus ar iekšdedzes dzinējiem.
Pēc saspringtām sarunām Briselē panākta vienošanās atteikties no prasības no 2035. gada nodrošināt 100% atteikšanos no CO₂ emisijām, raksta izdevums BILD.
Tā vietā autoražotājiem noteikts maigāks mērķis – samazināt izmešus par 90%. Tas nozīmē, ka benzīna un dīzeļdegvielas automobiļi arī turpmāk varēs nonākt ES tirgū, lai gan ierobežotā apjomā.
Eiropas Tautas partijas frakcijas vadītājs Manfrēds Vēbers apstiprinājis, ka arī pēc 2040. gada Eiropas Savienībā netiks ieviests pilnīgs aizliegums jaunu automobiļu ar iekšdedzes dzinējiem ražošanai.
Pēc Vēbera teiktā, šis lēmums ļauj turpināt visu to dzinēju tipu ražošanu, kas patlaban tiek izstrādāti Vācijā. Pircējiem tas nozīmē, ka arī pēc 2035. gada būs iespējams iegādāties gan jaunus automobiļus ar iekšdedzes dzinējiem, gan lietotus transportlīdzekļus.
Vienlaikus joprojām pastāv neskaidrības par atsevišķiem regulējuma aspektiem. Briselē vēl tiek diskutēts, ko tieši nozīmē tā dēvētais “10% logs” iekšdedzes dzinējiem – vai tas attieksies uz automobiļu skaitu vai kopējo izmešu apjomu.
“Izšķirošs ir tehnoloģiski atvērts un pragmatisks risinājums, kas ņem vērā globālās tendences un saglabā rūpniecisko pievienoto vērtību Eiropā,” intervijā laikrakstam BILD norādījusi Vācijas Autoražotāju asociācijas vadītāja Hildegarde Millere.
Saskaņā ar Vācijas sabiedriskās televīzijas ZDF aptauju "Politbarometer", 63% Vācijas iedzīvotāju uzskata, ka arī pēc 2035. gada būtu jāsaglabā iespēja tirgot jaunus benzīna un dīzeļdzinēju automobiļus.