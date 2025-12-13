ES gatavojas digitālam atbildes triecienam Krievijai
Pēc gadiem ilgām Krievijas provokācijām un hibrīdoperācijām Eiropā — no GPS signālu traucēšanas virs Baltijas jūras un dzelzceļa sabotāžas mēģinājumiem līdz gaisa telpas pārkāpumiem — Eiropas Savienība gatavojas vērst atbildes triecienu Krievijas digitālajā telpā, ziņo "Eiromaidan Press".
ES amatpersonas norāda, ka tiek izstrādāti konkrēti soļi, lai palielinātu cenu, ko Krievija maksā par savu agresīvo ārpolitiku. Baltijas valstu līderi brīdina, ka Krievijas destabilizācijas kampaņa apdraud ne tikai reģionālo drošību, bet jau pašus Eiropas drošības pamatus. Atbildes iespējas tiek apsvērtas galvenokārt digitālajā telpā — ar kiberuzbrukumiem un informācijas operācijām, kas vērstas uz Krievijas militāro rūpniecību, enerģētikas infrastruktūru un loģistikas sistēmām.
Viens no stratēģiski nozīmīgākajiem mērķiem ir Yelabugas dronu rūpnīca, kur tiek montēti "Shahed" tipa bezpilota aparāti. Kiberoperācijas variē no slepenas izlūkinformācijas iegūšanas līdz pilnīgai rūpnīcas darbības paralizēšanai uz vairākiem mēnešiem.
Starp citām atbildes iespējām ir enerģētikas infrastruktūras digitālās vadības sistēmu traucēšana, lai radītu Krievijas eksporta aizkavēšanos, vai dzelzceļa maršrutēšanas programmatūras bojāšana, kas varētu aizkavēt militāros sūtījumus līdz pat 72 stundām, kā arī mērķētas informācijas kampaņas Krievijas sabiedrībai — ar precīzu informāciju par Krievijas zaudējumiem frontē un kara ekonomiskajām sekām.
Šie pasākumi neaizstāj militāro palīdzību Ukrainai, bet tie rada papildu nenoteiktību Krievijas stratēģiskajā plānošanā un paaugstina agresijas cenu. Eiropa, kas ilgi bijusi uz aizsardzības ceļa, nu apsver aktīvāku lomu hibrīdkarā, kurā vairs nav iespējams būt tikai vērotājam.