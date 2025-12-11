Atkāpusies Bulgārijas valdība
Pēc plašiem tautas protestiem pret korupciju Bulgārijas premjerministrs Rosens Žeļazkovs ceturtdien paziņojis par valdības demisiju.
Žeļazkovs paziņoja par valdības atkāpšanos neilgi pirms parlamentā plānotā neuzticības balsojuma, ko ierosināja opozīcija.
Desmiti tūkstoši cilvēku trešdien izgāja Bulgārijas ielās, protestējot pret 2026. gada budžeta projektu, ko tie uzskata par mēģinājumu nomaskēt plašu korupciju. Līdzīgi protesti notika arī iepriekš.
Valdība, pakļaujoties spiedienam, pagājušajā nedēļā atsauca budžeta projektu 2026. gadam, taču sabiedrības neapmierinātība nav norimusi.
Plānots, ka Bulgārija 1. janvārī pievienosies eirozonai, un tas notiks, neskatoties uz valdības demisiju.
Analītiķi norāda, ka bulgāru zemo uzticību varasiestādēm, amatpersonām un politiķiem pastiprina bažas par inflāciju, valstij gatavojoties ieviest eiro. Viņuprāt, Bulgārijā valda nopietna politiskā un institucionālā krīze.
Bulgārijas prezidents Rumens Radevs pagājušajā nedēļā pauda atbalstu protestētājiem un aicināja valdību atkāpties, lai būtu iespējams sarīkot pirmstermiņa vēlēšanas.