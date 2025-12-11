Dānijas izlūkdienests pirmo reizi nosauc ASV par potenciālu drošības risku
Dānijas ārējās un militārās izlūkošanas dienests pirmo reizi ASV atzinis par potenciālu draudu valsts drošībai, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz dienesta 2025. gada ziņojumu.
Dokumentā teikts, ka ASV arvien vairāk par prioritāti izvirza savas intereses un "izmanto savu ekonomisko un tehnoloģisko spēku kā varas instrumentu", arī attiecībās ar sabiedrotajiem un partneriem.
Dānijas izlūkdienesti norāda uz pieaugošo ASV interesi par Grenlandi, pieaugot lielvaru sāncensībai Arktikā.
"ASV izmanto ekonomisko spēku, arī augstu tarifu draudus, lai uzspiestu savu gribu, un vairs neizslēdz militārā spēka izmantošanu pat pret sabiedrotajiem," teikts dokumentā.
Par galvenajiem draudiem drošībai Dānijas izlūkdienesti joprojām uzskata Krieviju un Ķīnu. Neskaidrība par ASV kā Eiropas drošības garanta lomu var palielināt Krievijas gatavību pastiprināt hibrīduzbrukumus pret NATO valstīm.
Dānijas izlūkdienesti uzskata Baltijas jūras reģionu par "visaugstākā riska zonu", kur Krievija varētu izmantot militāru spēku pret NATO.