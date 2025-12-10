Tūkstošiem cilvēku Bulgārijā pieprasa valdības atkāpšanos
Tūkstošiem cilvēku trešdienas vakarā izgāja ielās Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā un vairākās citās pilsētās, pieprasot valdības atkāpšanos. Demonstranti pauž neapmierinātību ar valdības nespēju apkarot iesakņojušos korupciju – problēmu, kas jau gadiem nomoka Eiropas Savienības nabadzīgāko dalībvalsti.
Protesti notiek īsi pirms Bulgārijas plānotās pievienošanās eirozonai 1. janvārī. Demonstrantu vidū valda pārliecība, ka politiskās pārmaiņas ir nepieciešamas nekavējoties. Uz parlamenta ēku Sofijas centrā tika projicēti uzraksti: “Atkāpšanās”, “Mafija – ārā” un “Par godīgām vēlēšanām”.
“Es domāju, ka cilvēki pamazām piespiedīs valdību atkāpties, jo vajadzīgas daudzas reformas,” norada 64 gadus vecais Sofijas iedzīvotājs Dobri Lakovs. “Pirmkārt – tiesu sistēmas reforma. Ja tiks sakārtota tiesu sistēma, viss pārējais nostāsies savās vietās, pilnīgi viss.”
Bulgārijas parlaments ceturtdien plāno uzticības balsojumu premjerministra Rosena Železnikova vadītajai valdībai – jau sesto kopš tās stāšanās amatā šī gada 15. janvārī.
Pagājušajā nedēļā valdība bija spiesta atsaukt savu 2026. gada budžeta projektu – pirmo, kas izstrādāts eiro valūtā – spēcīgās sabiedrības pretestības dēļ. Protestētāji iebilda pret plāniem palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksas un nodokļus dividendēm, lai segtu pieaugošos valsts izdevumus. Tomēr, neskatoties uz atkāpšanos budžeta jautājumā, protesti nav mitējušies. Bulgārijā pēdējo četru gadu laikā notikušas septiņas nacionālās vēlēšanas, pēdējās – 2024. gada oktobrī, taču politiskā un sabiedriskā situācija joprojām ir nestabila.
“Ir pienācis laiks, lai Bulgārijā atgrieztos stabilitāte. Mums jātiek vaļā no oligarhijas, mafijas un spēkiem, kas viņus pārstāv,” sacīja IT speciālists Angelins Bahčevanovs. Bulgārijas ziņu aģentūra BTA trešdien ziņoja, ka bijušais premjerministrs un valdošās partijas GERB līderis Boiko Borisovs paziņojis, ka koalīcijas partneri vienojušies neatkāpties no amata pirms valsts pievienošanās eirozonai.
Taču opozīcijas partijas “Mēs turpinām pārmaiņas” pārstāvis Asens Vasiļevs, kurš bija viens no protesta organizatoriem, norādīja: “Mēs pievienosimies eirozonai pat tad, ja valdība būs atkāpusies.”