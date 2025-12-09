VIDEO: tūkstošiem cilvēku Viļņā izgājuši ielās, lai protestētu pret populistu centieniem ierobežot vārda brīvību
Tūkstošiem iedzīvotāju Viļņā pulcējušies pie Lietuvas Seima un Martīna Mažvīda Nacionālās bibliotēkas, lai protestētu pret valdības plānotajiem likuma grozījumiem, kas paredz ierobežot Lietuvas sabiedriskā medija LRT darbību.
Mītiņā pulcējušies no 8000 līdz 10000 cilvēku, kas rokās tur plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā: “Par vārda un mediju brīvību”, “Rokas nost” un “Ļaujiet mums strādāt!”. Protestu organizē žurnālistu kopiena kopā ar Kultūras asambleju.
Pasākumā uzrunu teica LRT žurnālists Edvardas Kubilius, kurš brīdināja par valdības mēģinājumiem iegūt kontroli pār sabiedrisko mediju, atzīstot, ka tiek apdraudēta vārda brīvība. Viņam pievienojās mūziķis Andrius Mamontovas, kurš atminējās laikus, kad mediji bija politizēti un valsts kontrolēti. Viņš uzstājās ar dziesmu “Wake Up”, ko veltīja Lietuvas prezidentam Gitanam Nausēdam, aicinot viņu “pamosties” un ieklausīties sabiedrībā.
Diskusiju centrā ir grozījumi, kas ļautu vieglāk atbrīvot LRT ģenerāldirektoru – pašlaik tam nepieciešamas astoņas balsis no divpadsmit LRT padomes locekļiem, bet ierosināts samazināt nepieciešamo balsu skaitu uz sešām vai septiņām. Kritiķi brīdina, ka šie grozījumi apdraud LRT neatkarību un ir pretrunā ar Eiropas Mediju brīvības aktu. Žurnālistu organizācijas aicina ne tikai atsaukt priekšlikumu, bet arī sākt nopietnas diskusijas par padomes depolitizāciju, iesaistot tajā mediju un tiesību ekspertus.
Projektu iesniedza populistiskās partijas "Nemunas rītausmas" frakcijas, kā arī centriski kreisās "Zemnieku un zaļo savienības" un centriski labējās "Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības" kopējās frakcijas deputāti.
Šīs trīs partijas kopā ar "Sociāldemokrātu partiju" šobrīd Lietuvā veido valdošo koalīciju. Jāpiemin, ka Seims arī atbalstījis "Nemunas rītausmas" un "Zemnieku un zaļo savienības" priekšlikumu iesaldēt LRT finansējumu nākamajiem trīs gadiem aptuveni 80 miljonu eiro vērtībā.
Bažas par situāciju izteikusi Eiropas Raidoganizāciju savienība. Satraukumu paudusi arī Latvijas Žurnālistu asociācija.