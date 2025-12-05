Floridā aizvadītas ASV un Ukrainas delegāciju sarunas
ASV Floridas štatā aizvadītas Kijivas un Vašingtonas delegāciju sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā.
Ukrainu sarunās pārstāvēja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Hnatovs.
Ceturtdienas vakara videovēstījumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka Ukrainas delegācija ASV cenšas noskaidrot, kas otrdien Maskavā apspriests Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunās ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru.
Vitkofs, kam šī bija sestā tikšanās ar Putinu, iepazīstinājis ar jaunāko ASV nostāju attiecībā uz centieniem izbeigt Krievijas karu Ukrainā.
Pagājušās nedēļas nogalē Umerova vadītā delegācija Floridā ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, Vitkofu un Kušneru bija apspriedusi iespējamos pasākumus kara izbeigšanai.
Pēc sarunām Maskavā Kremļa pārstāvis medijiem pauda, ka puses vienojušās sarunu detaļas neizpaust, vien norādot, ka tās esot bijušas konstruktīvas.