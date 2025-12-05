Dublinā četri nenoskaidroti droni ielauzušies Zelenska lidmašīnas ceļā lidojumiem aizliegtajā zonā
Četri nenoskaidroti droni ielauzušies lidojumiem aizliegtajā zonā Īrijas galvaspilsētā Dublinā, kad tur ieradās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, un lidojuši prezidenta lidmašīnas ceļā, vēsta Īrijas izdevums “The Journal”.
Zelenska lidmašīna pirmdienas vakarā nolaidās nedaudz pirms grafika, tikai mirkli pirms incidenta, kas notika ap plkst. 23.00. Droni sasniedza vietu, kur Zelenska lidmašīna būtu atradusies tieši tajā brīdī, kad tai pēc grafika bija jālido šajā zonā. Pēc tam droni aplidoja Īrijas Jūras spēku kuģi “LÉ William Butler Yeats”, kas saistībā ar Ukrainas prezidenta vizīti bija slepeni izvietots Īrijas jūrā. Droni darbojās 12 jūras jūdžu robežās Īrijas kontrolētajos ūdeņos.
Informētas personas norādījušas, ka droni pacēlās gaisā uz ziemeļaustrumiem no Dublinas un lidojuši līdz pat divām stundām. Tiek noskaidrots, vai droni pacēlās no sauszemes vai neidentificēta kuģa. Nav zināms, kurš palaida un vadīja dronus, kā arī kur tie šobrīd atrodas. Tas, ka droniem bija ieslēgtas gaismas, licis drošības spēkiem domāt, ka palaidēju mērķis varētu būt bijis traucēt lidmašīnas nolaišanos Dublinā. Informētās personas norāda, ka droni nav darbojušies sinhroni, liekot domāt, ka katrs vadīts individuāli.
Izdevums norāda, ka Īrijas nacionālās policijas un drošības dienesta komisārs Džastins Kelijs par incidentu tika informēts agrā otrdienas rītā un drīz pēc notikušā informēti arī Īrijas premjerministrs, kā arī tieslietu un aizsardzības ministri. Nav zināms, vai Īrijas amatpersonas informēja Ukrainas prezidenta komandu.
Notikušais atgādina pēdējo mēnešu līdzīgos incidentus ar droniem Eiropā, kas paralizēja vairāku lidostu darbību. Īrijas drošības dienesti konstatējuši, ka militārās klases droni bija lieli un ļoti dārgi, tādējādi notikušo var klasificēt kā hibrīduzbrukumu.
Īrijas militārpersonas nolēma dronus nenotriekt, bet kuģim nebija iespēju tos deaktivizēt.
Incidenta apspriešanai trešdien Dublinā tika sasaukta Īrijas nacionālās policijas un drošības dienesta, Īrijas aizsardzības spēku un par valsts drošību atbildīgo augstākā ranga amatpersonu tikšanās. Īrijas amatpersonas šo incidentu publiski nekomentēja.
Zelenska vizīte Dublinā noritēja bez būtiskiem sarežģījumiem. Tomēr izlidojot no Dublinas lidostas, viņa lidmašīna izmantoja speciālu pacelšanās procedūru, lai mazinātu iespējamo dronu radīto risku.