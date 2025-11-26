Aizdomās turētais šobrīd bēguļo un tiek meklēts.
Pasaulē
Šodien 09:20
Aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu Lietuvā tiek meklēts Eiropas junioru čempions karatē
Pēc nodurta vīrieša atrašanas Šauļos, Lietuva meklēšanā izsludinājusi 2000. gadā dzimušo Luku Simonenko, kurš vēl pirms dažiem gadiem nesa Lietuvas vārdu pasaulē.
Kā paziņoja policija, 23. novembrī ap plkst. 13.20 Šauļos, Varpo ielā, kāda daudzdzīvokļu nama pagalmā izcēlās konflikts starp 2003. un 2000. gadā dzimušiem vīriešiem. Konflikta rezultātā vecākais no viņiem izvilka nazi un otru nodūra. Aizdomās turētais šobrīd bēguļo un tiek meklēts.
Lietuvas policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Simonenko atrašanās vietu ziņot pa tālruni +370 700 61825, vai e-pastu karolina.kasputyte@policija.lt, vai zvanot uz neatliekamās palīdzības numuru 112.
2018. gadā Simonenko kļuva par Eiropas junioru karatē čempionu. Tajā pašā gadā viņam tika piešķirts Šauļu pilsētas labākā sportista apbalvojums. Viņš ir arī vairākkārtējs Lietuvas čempions karatē.