Baltijas valstu un NB8 līderi: "Mēs turpināsim apbruņot Ukrainu un stiprināt Eiropas aizsardzību"
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) līderi apņemas turpināt apbruņot Ukrainu un stiprināt Eiropas aizsardzību, pausts Baltijas valstu un NB8 kopīgajā paziņojumā.
Paziņojumā teikts, ka Baltijas valstu un NB8 līderi šodien sarunājušies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. "Mēs esam atbalstījuši Ukrainu kopš paša Krievijas agresijas kara sākuma un turpināsim to darīt. Mūsu pārliecība ir balstīta uz to, ka mēs zinām: runa nav tikai par Ukrainas drošību, bet arī par plašāku Eiropas drošību," uzsvērts paziņojumā.
Kā skaidro Baltijas valstu un NB8 līderi, Ukraina ir nepārtraukti rādījusi, ka tā nopietni vēlas mieru. Baltijas valstu un NB8 līderi atzinīgi vērtē prezidenta Zelenska centienus vest Ukrainu cauri šiem ļoti sarežģītajiem laikiem. "Ukraina joprojām ir gatava sarunām un, kā paziņoja prezidents Zelenskis, strādā pie dokumenta, ko sagatavojušas Amerikas Savienotās Valstis. Krievija līdz šim nav apņēmusies ievērot pamieru vai īstenot jebkādus soļus, kas vestu pie miera. Tā vietā Krievija turpina savus brutālos uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem un infrastruktūrai," akcentēts paziņojumā.
Baltijas valstu un NB8 līderi atbalsta risinājumus, kas respektē Ukrainas suverenitāti un kas nesīs Ukrainai un Eiropai lielāku drošību un stabilitāti.
"Mēs turpināsim apbruņot Ukrainu un stiprināt Eiropas aizsardzību, lai atturētu tālāku Krievijas agresiju. Kamēr Krievija turpinās savu karu pret Ukrainu, mēs atbalstīsim arī sankciju un plašāku ekonomisko pasākumu stiprināšanu," apņemšanos pauž Baltijas valstu un NB8 līderi, vēršoties pie Ukrainas iedzīvotājiem, akcentējot viņu apņēmību, izlēmību un drosmi kopš paša kara sākuma. "Mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka neesat vieni un varat paļauties uz mūsu atbalstu."
Kā ziņots, NB8 valstis - Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija un Islande - kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma konsekventi sniedz Ukrainai militāru, finansiālu un praktisku atbalstu un apņēmušās to turpināt, lai stiprinātu Ukrainas aizsardzības spējas, Eiropas drošību un starptautiskajās tiesībās balstītu kārtību.
Tāpat vēstīts, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka viņa plāns izbeigt karu Ukrainā nav viņa galīgais piedāvājums un ka "tā vai citādi" viņš cer, ka ka kaujas tiks pārtrauktas.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uz šo plānu reaģējis atturīgi, sakot, ka viņš ierosinās "alternatīvas".
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja, ka ir gatavs apspriest plāna detaļas, bet, ja Kijiva no tā atteiksies, Maskava turpinās 2022. gada februārī sākto ofensīvu Ukrainā.