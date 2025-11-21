Lietuva neizslēdz iespēju atkal slēgt robežu ar Baltkrieviju uz nenoteiktu laiku
Lietuva neizslēdz iespēju slēgt robežu ar Baltkrieviju uz nenoteiktu laiku, ja situācija pasliktināsies, piektdien paziņoja premjerministre Inga Ruginiene.
Ceturtdien Lietuva atkal atvēra divus robežšķērsošanas punktus ar Baltkrieviju, taču tās pašas dienas vakarā kontrabandistu baloni atkal traucēja Viļņas lidostas darbību. Turklāt no Baltkrievijas joprojām nav izbraukušas Lietuvas kravas automašīnas.
"Šodien mēs redzam, ka varam atkal atvērt robežas, bet mēs neizslēdzam iespēju, ka tās atkal varētu slēgt uz nenoteiktu laiku, ja situācija pasliktināsies," Ruginiene teica žurnālistiem Kauņas lidostā.
"Gaisa baloni ir mūsu jaunā realitāte, bet tie liek mums pārdomāt mūsu procedūras. Šodien mēs varam teikt, ka lidostas slēdzam retāk un gatavojamies katram jaunam draudam, kas mūs sagaida," viņa piebilda.
Ruginiene sacīja, ka "mēs neapturēsim gaisa balonus, vienkārši atverot un aizverot robežu", tāpēc tiek veikti citi stratēģiski pasākumi.
"Mēs esam veikuši ļoti daudz reidu, esam aizturējuši cilvēkus, un tas liecina, ka pēdējā gada laikā esam pastiprinājuši mūsu pasākumus pret kontrabandu. To mēs varam redzēt arī pēc balonu skaita, kas šķērso mūsu robežu. Mēs tikpat aktīvi strādājam arī pa diplomātiskajiem kanāliem," viņa klāstīja.
Premjerministrs sacīja, ka Lietuvas lēmums oktobra beigās uz mēnesi slēgt robežu bija galējs pasākums, reaģējot uz kontrabandistu baloniem, kas apzināti bija vērsti uz Viļņas lidostu.
Kā teica Ruginiene, tas, ka Baltkrievija neļauj Lietuvas kravas automašīnām izbraukt no savas teritorijas, neraugoties uz to, ka ceturtdien atkal tika atvērti Medininku un Šalčininku robežkontroles punkti, tikai apstiprina, ka Minskas režīms īsteno hibrīduzbrukumu Lietuvai.
Baltkrievijas diktators Aleksandrs "Lukašenko ar savu rīcību jau ir pierādījis, ka mums bija taisnība, runājot par hibrīduzbrukumu," viņa sacīja, paskaidrojot, ka "tagad šis solis, kad mēs redzam, ka kravas automašīnas joprojām nevar atgriezties, parāda, ka mums patiešām bija taisnība un ka mēs vērsāmies pret hibrīduzbrukumu".
Lietuvas premjerministre sacīja, ka kopš pagaidu robežas slēgšanas oktobra beigās Lietuva ir konsekventi paziņojusi, ka ļaus kravas automašīnām atgriezties, bet Minska ir veikusi prettiesiskas darbības.
"No Baltkrievijas puses bija prettiesiskas darbības, kad robeža tika slēgta no viņu puses," paziņoja Ruginiene.
Jau vēstīts, ka Lietuvas valdība trešdien nolēma atvērt robežu ar Baltkrieviju pirms sākotnēji plānotā termiņa. Otrdien Nacionālās drošības komisijas sanāksmē tika secināts, ka ir mainījušies apstākļi un valdības 29. oktobrī noteiktie ierobežojumi vairs nav nepieciešami iekšējās drošības garantēšanai.
Politiķi un amatpersonas paziņoja, ka lēmums atvērt robežkontroles punktus ir saistīts ar to, ka Minska izrādīja gatavību sadarboties kontrabandistu balonu radīto draudu apkarošanā. Vienlaikus ceturtdienas vakarā no Baltkrievijas palaistu kontrabandistu balonu dēļ atkal tika apturēti reisi Viļņas lidostā.
Saistībā ar to, ka Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība oktobra beigās nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām. Tika pieļauts, ka vēlāk šo termiņu varētu pagarināt.
Pēc tam, kad Polija pirmdien atkal atvēra divus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, Lietuvas un Baltkrievijas robežsardzes amatpersonas otrdien rīkoja tehniskas sarunas par Lietuvas kravas automašīnu atgriešanos, kā arī par kontrabandas un migrantu jautājumiem.
Robežas slēgšana ir radījusi sarežģījumus kravu pārvadātājiem, jo Minska, reaģējot uz Viļņas lēmumu, paziņoja, ka Lietuvā reģistrētām kravas automašīnām un puspiekabēm aizliegts pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju un tām jāuzturas speciālos stāvlaukumos, par kuriem jāmaksā 120 eiro dienā. Ja stāvlaukuma maksa netiks apmaksāta, Minska ir draudējusi konfiscēt transportlīdzekļus.
Lietuvas autopārvadātāju asociācijas "Linava" prezidents Erlands Mikēns ceturtdien teica, ka Minska neļauj Lietuvas kravas automobiļiem izbraukt no īpaši izveidotajiem stāvlaukumiem un pieprasa abu valstu Ārlietu ministriju pārstāvju tikšanos.
Vienlaikus Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kontratovičs paziņoja, ka nav informēts par Minskas prasību rīkot tādu sanāksmi starp abu valstu Ārlietu ministriju pārstāvjiem.
Starptautiskās pārvadājumu un loģistikas savienības ģenerālsekretārs Povils Drižs iepriekš teica, ka viņa rīcībā esošā informācija liecina par to, ka amatpersonas Minskā joprojām lemj, kā Lietuvas kravas automašīnas varētu atstāt stāvlaukumus un vai tām atļaut pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju.