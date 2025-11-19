“Krievijas nostāja tiek uzklausīta”: ASV, konsultējoties ar Krieviju, izstrādā plānu kara izbeigšanai Ukrainā
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija, konsultējoties ar Krieviju, strādā pie 28 punktu plāna, lai izbeigtu karu Ukrainā, vēsta tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz ASV un Krievijas amatpersonu teikto.
Avoti, kurus 'Axios" neatklāj, izdevumam sacījuši, ka 28 punkti iedalās četrās galvenajās kategorijās - miers Ukrainā, drošības garantijas, drošība Eiropā un ASV nākotnes attiecības ar Ukrainu un Krieviju. Vēl neesot zināms, kā risināt strīdīgos jautājumus, piemēram, kontroli pār Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.
"Axios" pirmdien runājis ar Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašo sūtni un Krievijas Tiešo investīciju fonda vadītāju Kirilu Dmitrijevu, kurš bijis optimistiski noskaņots par plāna izdošanās iespējām, sakot, ka "mēs jūtam, ka Krievijas nostāja patiešām tiek uzklausīta". Viņš atgādināja, ka 24.-26. oktobrī kopā ar Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu pavadījis trīs dienas Maiami. Avots no ASV puses apstiprinājis, ka plāna izstrādi vada Vitkofs, kurš aktīvi sazinoties ar Dmitrijevu.
Joprojām nav skaidrs, kā Ukraina un tās sabiedrotie Eiropā uztvers šo plānu, norāda "Axios". Vitkofs šonedēļ Maiami tikās ar Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu un apspriedis ar viņu savu plānu. "Axios" avots Ukrainā sacījis, ka Kijiva zina, ka "amerikāņi kaut ko gatavo". Savukārt avots ASV teicis, ka Vašingtona ir sākusi iepazīstināt ar saviem plāniem sabiedrotos Eiropā.