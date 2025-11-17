No pagaidu patvēruma līdz īpašuma konfiskācijai: Lielbritānija vēlas sekot Dānijas piemēram un radikāli mainīt imigrācijas politiku
Lielbritānija paziņojusi, ka uzsāk plaša mēroga politikas pārskatīšanu attiecībā uz patvēruma meklētājiem. Plāns izstrādāts, balstoties uz Dānijas pieeju, kas tiek uzskatīta par vienu no stingrākajām Eiropā un ir tikusi kritizēta cilvēktiesību aizstāvju grupu vidū.
Lielbritānijas valdība leiboristu vadībā pastiprina imigrācijas politiku, īpašu uzmanību pievēršot nelikumīgai robežas šķērsošanai ar mazām laivām pāri Lamanša šaurumam.
Vienlaikus tam labējā partija "Reformē Lielbritāniju" ieguvusi milzīgu popularitāti Apvienotajā Karalistē, izvirzot imigrācijas jautājumu politisko diskusiju centrā un tādējādi piespiežot valdošo partiju ieņemt stingrāku nostāju pret imigrantiem.
Cilvēki, kas ieceļojuši Lielbritānijā nelegāli, varēs pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujai tikai pēc 20 gadu dzīvošanas valstī, svētdien intervijā britu medijiem paziņoja Apvienotās Karalistes iekšlietu ministre Šabana Mahmuda.
Tiks pārskatīts obligātās materiālās palīdzības jautājums. Bēgļu statuss tiks pārbaudīts ik pēc diviem ar pusi gadiem. Patvēruma meklētāji, kas ieradušies legālā ceļā, varēs pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju pēc 10 gadu dzīvošanas valstī.
No valstīm, kuras tiks atzītas par drošām, ieceļotāji tiks deportēti uz dzimteni.
Šogad Lielbritānijā nelegāli ar mazām laivām ieradušies vairāk nekā 32 000 cilvēku, daudzi desmiti gājuši bojā.
Finansiālais atbalsts darbspējīgiem patvēruma meklētājiem tiek samazināts.
Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka saskaņā ar jaunajām reformām "tiks atcelts valdības likumiskais pienākums nodrošināt tādas pakalpojumu iespējas kā dzīvesvietu un iknedēļas palīdzību dažiem patvēruma meklētājiem".
Iekšlietu ministrija, kuru vada Šabana Mahmuda, skaidroja, ka šīm pasākumiem tiks pievērsta īpaša uzmanība patvēruma meklētājiem, kuri "ir darbspējīgi, bet izvairās no darba, kā arī personām, kas veic noziegumus vai pārkāpj likumu".
Ministrija paziņoja, ka valsts atbalsta paketes, kas faktiski tiek finansētas no nodokļiem, galvenokārt tiks piešķirtas cilvēkiem, kuri patiesi ieinteresēti ekonomikā un vietējās kopienās, ziņo "Euronews".
Pirmdien Mahmuda publicēs detalizētāku informāciju par pasākumiem, kas, pēc ministrijas teiktā, ir vērsti uz nelegālo imigrantu uzņemšanas pievilcības samazināšanu un repatriācijas procesa atvieglošanu.
Vairāk nekā 100 Lielbritānijas labdarības organizācijas vēstulē Mahmudai aicinājušas pārtraukt migrantu viktimizāciju un īstenot politiku, kas, pēc viņu uzskatiem, tikai nodara kaitējumu, norādot, ka šie pasākumi veicina rasismu un vardarbību.
Saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām, imigrācijas problēma Lielbritānijā pašlaik pārsniedz ekonomikas jautājumus un ir galvenā vēlētāju baža.
Dānijas modelis: no pagaidu patvēruma līdz īpašuma konfiskācijai
Līdz 2025. gada martam vairāk nekā 109 000 cilvēku pieteicās patvērumam Lielbritānijā, kas ir par 17% vairāk nekā iepriekšējā gadā un par 6% vairāk nekā 2002. gadā.
Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija norādīja, ka jaunās reformas tiks balstītas uz Dānijas un citu Eiropas valstu modeļiem. Šajās valstīs patvērums ir pagaidu rakstura, aizsardzība tiek nodrošināta nosacīti, un patvēruma meklētājiem jāintegrējas sabiedrībā.
2025. gada sākumā Londonas augsta ranga amatpersonu delegācija devās uz Kopenhāgenu, lai iepazītos ar Dānijas pieeju patvēruma piešķiršanai, saskaņā ar kuru migranti saņem pagaidu uzturēšanās atļauju, parasti uz diviem gadiem, un pēc tās termiņa beigām var atkārtoti iesniegt pieteikumu.
Ja Dānijas sociāldemokrātiskā valdība atzīst valsti, no kuras migranti ieradušies, par drošu, patvēruma meklētāji var tikt atgriezti dzimtenē.
Ceļš uz pilsonību arī kļuvis ilgāks un sarežģītāks, un ir ieviesti stingrāki noteikumi attiecībā uz ģimenes locekļu apvienošanu.
Starp citām pasākumiem, 2016. gadā pieņemtais likums dod Dānijas varas iestādēm pilnvaras konfiscēt patvēruma meklētāju vērtīgos aktīvus un izmantot tos, lai segtu izdevumus par viņu uzturēšanu. Šis pasākums izraisījis plašas diskusijas.
Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz patvēruma piešķiršanu Lielbritānijā?
Pašreiz Lielbritānija sniedz patvērumu cilvēkiem, kuri var pierādīt, ka viņi savā valstī nejūtas droši, bet bēgļa statusu piešķir tiem, kas tiek pakļauti vajāšanai.
Bēgļa statuss Apvienotajā Karalistē ir derīgs piecus gadus, un pēc šī perioda beigām bēgļi var pieteikties uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ja viņu lieta atbilst noteiktiem kritērijiem.
Dānija paziņojusi, ka pateicoties savai politikai, patvēruma pieteikumu skaits samazinājies līdz zemākajam līmenim pēdējo 40 gadu laikā: aptuveni 95 % migrantu ar noraidītiem pieteikumiem tika deportēti.
Lielbritānijā pieaug antimigrācijas noskaņojums, un regulāri notiek demonstrācijas pie valdības finansētajām viesnīcām, kurās izvieto patvēruma meklētājus.
Negatīva attieksme pret nelegālajiem migrantiem pieaug arī ES valstīs, īpaši pēc 2015.-2016. gada, kad vairāk nekā miljons cilvēku ieradās Eiropā caur Vidusjūru un Balkānu maršrutu. Tas radīja būtisku slogu dažu valstu infrastruktūrai.