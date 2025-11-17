Pētījums atklāj satraucošus datus par Baltkrievijas un Ķīnas sadarbību
Ķīna ir kļuvusi par vienīgo un galveno avotu, kas ļauj Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīmam ne tikai pārdzīvot sankciju spiedienu, bet arī aktīvi pildīt Krievijas valsts militāros pasūtījumus, atklāj bijušo Baltkrievijas drošības struktūru darbinieku organizācijas "BelPol" jaunākais pētījums.
Kā informēja Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs, pētījums atklāj, kā Pekinas atbalsts pēdējos gados ir ļāvis Baltkrievijai ne tikai saglabāt, bet dažos sektoros pat paplašināt militāro ražošanu
Krievijas armijas vajadzībām. Bez šī atbalsta daudzas programmas būtu apstājušās vai vismaz būtiski bremzējušās, secinājuši pētnieki.
Astukevičs uzsver, ka atklātībā ir nākuši nepārprotami, uz dokumentiem balstīti pierādījumi tam, ka Ķīnas loma nav pasīva.
Pēc pētnieku domām var secināt, ka pašreizējie starptautiskie ierobežojumi nespēj apturēt šo sadarbību.
"BelPol" pētījumā secināts, ka notiekošais nav stāsts tikai par atsevišķu detaļu piegādi, bet ir vērtējams kā sistēmisks un apzināts process, lai izveidotu pret sankcijām drošu militārās ražošanas bāzi tiešā NATO pierobežā.
Pētnieki min, ka viens no spilgtākajiem piemēriem šai Baltkrievijas - Ķīnas sadarbībai ir optisko tēmēkļu industrija. Pēdējos gados vairāk nekā 50 Baltkrievijas uzņēmumu ir iesaistīti tēmēkļu ražošanā Krievijas militārām vajadzībām.
Pieejamie dokumenti atklāj, ka lielie baltkrievu uzņēmumi, kā "Peleng" un "BelOMO", faktiski darbojas kā montāžas centri, kamēr sarežģītākās mehāniskās un optiskās detaļas tiek izgatavotas Ķīnā un pa apslēptu piegādes ķēdi nogādātas Minskas cehos.
Lai šo plūsmu kontrolētu un apietu sankcijas, Baltkrievijas puse izmanto Ķīnā reģistrētu piesegkompāniju "Shenzhen 5G Hi-Tech Innovation Co., Limited". Šīs firmas prezentācijās kā klienti uzrādīti lielākie Baltkrievijas militārie ražotāji, bet līgumu pielikumi parāda, ka runa ir par simtiem tūkstošu detaļu un līgumiem daudzu miljonu vērtībā, atklāj pētījums.
Pētnieki kā piemēru min tanku tēmēkli "Sosna-U". Sankciju dēļ Baltkrievija zaudēja pieeju kritiskai Rietumos ražotai lāzera diodei, un visa ražošanas līnija draudēja apstāties, uzsvērts pētījumā. Tomēr situāciju atrisināja Ķīnas ražotājs "Haucore", kura produkts tika notestēts, apstiprināts un ieviests sērijveida ražošanā, ļaujot turpināt Krievijas tanku aprīkošanu ar mūsdienīgiem tēmēkļiem.
Rezultātā Krievijas tanki Ukrainā pielieto tēmekļu sistēmas, ko kopīgi uztur Baltkrievijas montāžas cehi un Ķīnas detaļu ražotāji, secina "BelPol".
Pētījums arī atklāj, ka Ķīna palīdz Baltkrievijai no nulles izveidot pilna cikla munīcijas ražošanu. Kādā gadījumā ražošanas līniju uzbūvei un aprīkošanai piesaistīti Ķīnas uzņēmumi, tostarp iekārtu darbības nodrošināšanai uz Baltkrieviju nosūtīti ķīniešu speciālisti. Piemēram, Minskas Gultņu rūpnīcā ar ķīniešu iekārtām un Krievijas aizdevuma palīdzību paredzēts izveidot ražošanas līniju, kas gadā spēs saražot simtiem tūkstošu artilērijas lādiņu korpusu.
Pētnieki norāda, ka nozīmīga loma ir arī Baltkrievijas mikroelektronikas uzņēmumiem "Integral" un "Planar", kuri ražo gan mikroshēmas, gan litogrāfijas iekārtas to izgatavošanai. Pētījumā dokumentēts gadījums, kad "Integral" ražota mikroshēma atrasta Ukrainā notriektā Krievijas spārnotajā raķetē "X-69". Tas ir tiešs pierādījums, ka Baltkrievijas elektronika tiek izmantota jaunākajos Krievijas ieročos, uzsvērts pētījumā.
Vienlaikus pētnieki skaidro, ka šie paši Baltkrievijas uzņēmumi ir ļoti atkarīgi no Rietumu komponentēm un izejmateriāliem - un tieši šis fakts viņus padara ievainojamus sankcijām. Lai šo ievainojamību mazinātu, tiek izmantoti Ķīnas starpniekuzņēmumi.
Pētījumā norādīts, ka Baltkrievijas galvenajai valsts bankai "ASB Belarusbank" piešķirta īpaša loma apkalpot sankcionēto militāro uzņēmumu maksājumus un izstrādāt atsevišķas norēķinu shēmas, kuru mērķis ir maksimāli ierobežot darījumu izsekojamību. Šim nolūkam bankā izveidota īpaša struktūrvienība "Eksporta centrs".
Kā uzsver pētnieki, izšķirošais solis šajā shēmā ir pieslēgšanās Ķīnas starpbanku norēķinu sistēmai CIPS, kas tiek pozicionēta kā alternatīva Rietumu SWIFT. Līgums par tiešu dalību CIPS noslēgts Lukašenko oficiālās vizītes laikā Ķīnā 2023. gada februārī, savukārt tā paša gada rudenī banka saņēmusi speciālu aprīkojumu tiešajam pieslēgumam.
Vēlāk organizēta atsevišķu optiskās šķiedras sakaru kanālu izveide starp Baltkrieviju, Krieviju un Ķīnu. Mērķis ir radīt pilnīgi noslēgtu un sankciju drošu kanālu, lai varētu netraucēti norēķināties par militārām un divējāda lietojuma precēm, secina "BelPol".