Zviedrijas policija nākusi klajā ar jaunumiem par traģisko autobusa avāriju Stokholmas centrā
Zviedrijas policija sestdien nāca klajā ar jaunumiem saistībā ar piektdien notikušo negadījumu, kad Stokholmā divstāvu autobuss pieturā ietriecās cilvēkos.
Autobuss piektdien pēcpusdienas sastrēgumstundas laikā ietriecās cilvēku rindā autobusu pieturā, nogalinot trīs cilvēkus un vēl trīs ievainojot. Policija paziņojusi, ka tas bija nelaimes gadījums.
"Līdz šim analizētajos materiālos, tostarp liecinieku liecībās un fotogrāfijās, nav nekādu pierādījumu tam, ka šis negadījums būtu bijis tīšs," aģentūrai AFP sacīja policijas pārstāvis Ola Osterlings.
Autobusa šoferis, kurš sākotnēji tika aizturēts aizdomās par nonāvēšanu, atrodas slimnīcā, sacīja Osterlings.
Traģēdija notika ap plkst. 15.23 pēc vietējā laika (16.23 pēc Latvijas laika) netālu no Karaliskā Tehnoloģiju institūta. Autobusa vadītājs pēc negadījuma tika aizturēts un nopratināts.
Laikraksts "Aftonbladet" vēstīja, ka notikušais tiek uzskatīts par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, savukārt kāda sieviete izteicās laikrakstam "Expressen", ka autobuss pieturā notrieca visu stāvošo cilvēku rindu.
Nacionālā raidsabiedrība SVT vēstīja, ka vietējā autobusu kompānija "Transdev" apstiprinājusi, ka divstāvu autobuss pieder šim uzņēmumam.