Rubio: ASV teju izsmēlušas iespējas noteikt Krievijai jaunas sankcijas
ASV gandrīz izsmēlušas iespējas noteikt Krievijai jaunas sankcijas, pēc G7 valstu ārlietu ministru sanāksmes Kanādā žurnālistiem sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
"Patiesībā gandrīz nekas vairs nav palicis, kam mēs varētu piemērot sankcijas. Mēs veicām triecienu viņu lielākajiem naftas uzņēmumiem - tieši to pieprasīja visi," klāstīja valsts sekretārs.
Jaunu ierobežojumu vietā ASV koncentrēsies uz jau spēkā esošo sankciju ievērošanu, jo īpaši cīņā pret tā dēvēto "ēnu floti", ko Maskava izmanto, lai apietu ierobežojumus naftas nozarei, norādīja Rubio.
Šī būs galvenā joma sankciju koalīcijas turpmākajā darbā, un Eiropas partneriem būtu jāuzņemas aktīvāka loma, jo "ievērojama daļa kuģu pārvietojas tuvāk to teritorijām", sacīja valsts sekretārs.
Izsakoties par miera panākšanas iespējām, Rubio norādīja: "Maskava ir skaidri pateikusi, ko viņi vēlas - viņi vēlas pārējo Doneckas apgabala daļu, un šādas prasības Ukrainas pusei nav pieņemamas."