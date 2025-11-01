Kanādas premjerministrs atvainojas Trampam par reklāmu, kas izjauca tirdzniecības sarunas
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs atvainojies ASV prezidentam Donaldam Trampam par Ontārio provinces valdības reklāmu, kas izprovocēja Trampu apturēt tirdzniecības sarunas ar Kanādu.
Televīzijas reklāmā, kas vērsta pret tarifiem, iekļauti bijušā Savienoto Valstu prezidenta Ronalda Reigana 1987. gadā izteikti komentāri par tarifiem un to ēnas pusi ilgtermiņā.
"Es atvainojos [ASV] prezidentam," atbildot uz žurnālistu jautājumu par incidentu ar reklāmu, sestdien sacīja Kārnijs. Viņš piebilda, ka Tramps bija apvainojies par reklāmu.
Tramps Ontārio provinces valdības reklāmā saskatīja savas tarifu politikas kritiku un apturēja tirdzniecības sarunas ar Kanādu. Tramps paziņoja, ka Reigana izteikumi reklāmā izmantoti selektīvi un maldinoši.
Pēc Trampa lēmuma apturēt tirdzniecības sarunas ar Kanādu, Ontārio provinces premjerministrs Dags Fords pagājušajā nedēļā paziņoja, ka reklāmas demonstrēšana pagaidām tiks pārtraukta. Fords sacīja, ka mērķis brīdināt ASV sabiedrību par tarifu ietekmi uz darba ņēmējiem un uzņēmumiem un rosināt diskusiju ir sasniegts.
Taču Tramps uzskatīja, ka reklāmas apturēšana nenotiek pietiekami ātri, un paziņoja par papildu tarifiem Kanādai 10% apmērā.
Vairāki mediji ziņoja, ka arī Tramps prezidenta lidmašīnā žurnālistiem sacījis, ka Kanādas premjerministrs personīgi ir atvainojies par reklāmu. Jautāts, vai viņš tagad atsāks tirdzniecības sarunas ar Kanādu, Tramps atbildēja, ka neplāno to darīt, ziņoja laikraksts "Toronto Star".