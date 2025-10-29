Tramps: kandidēt uz trešo termiņu man nav ļauts
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien, runājot ar žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One", atzinis, ka ASV Konstitūcija liedz viņam kandidēt uz trešo termiņu prezidenta amatā.
"Man ir visaugstākie aptauju rezultāti, kādi man jebkad bijuši, un, ziniet, pamatojoties uz to, ko esmu lasījis, es pieņemu, ka man nav atļauts kandidēt, tāpēc mēs redzēsim, kas notiks (..). Slikti, ka tā," izteicās Tramps.
ASV konstitūcijā noteikts divu prezidenta pilnvaru termiņu ierobežojums, un Tramps janvārī sāka savu otro termiņu.
Tramps, kurš bija prezidents no 2017. līdz 2021. gadam, bieži izteicies, ka atbalstītāji aicinājuši viņu palikt pie varas arī pēc pašreizējā pilnvaru termiņa beigām, neskatoties uz Konstitūcijā noteikto ierobežojumu.
Nesen Tramps uz rakstāmgalda Ovālajā kabinetā bija nolicis arī sarkanas cepures ar uzrakstu "Trump 2028".
Viņa atbalstītāju vidū ir populāra teorija, ka pašreizējais viceprezidents Džeimss Deivids Venss 2028. gadā varētu kandidēt uz prezidenta amatu kopā ar Trampu kā viceprezidenta amata kandidātu. Atbilstoši šim redzējumam uzvaras gadījumā Venss drīz vien atkāptos un Tramps atgrieztos prezidenta amatā.
Tramps pirmdien paziņoja, ka nekandidēs uz Savienoto Valstu viceprezidenta amatu 2028. gada vēlēšanās, un šodien paziņoja, ka ir "diezgan skaidrs", ka viņš nevarēs kandidēt vēlreiz. "Bet mums ir daudz lielisku cilvēku," viņš piebilda.