Šodien 20:24
Pasaulē vecākais prezidents Pols Bija nodrošina sev vēl vienu valdīšanas termiņu
Kamerūnas prezidents, 92 gadus vecais Pols Bija to izdarījis vēlreiz — viņš ievēlēts uz astoto prezidenta termiņu, liecina vēlēšanu rezultāti.
Saskaņā ar Konstitucionālās padomes paziņojumu, Bija ieguvis 53,66% balsu, bet viņa bijušais sabiedrotais Isā Čiroma Bakarī — 35,19%. Jaunais septiņu gadu termiņš varētu ļaut ilggadējam līderim palikt pie varas līdz 2032. gadam, kad viņam būs gandrīz 100 gadi.
Pasaulē vecākais amatā esošais valsts vadītājs, Bija valda Kamerūnā kopš 1982. gada, un lielākā daļa valsts iedzīvotāju nekad nav pieredzējuši citu prezidentu — vairāk nekā 60% kamerūniešu ir jaunāki par 25 gadiem.
Aģentūra "Reuters" ziņo, ka Bija potenciāli spēcīgākais sāncensis, opozīcijas līderis Moriss Kamto, pirms vēlēšanām tika diskvalificēts no kandidēšanas.
Valdība pagaidām nav komentējusi vēlēšanu iznākumu un noraida opozīcijas pārmetumus par pārkāpumiem.