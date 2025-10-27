Tramps noliedz, ka varētu mēģināt atgriezties Baltajā namā kā viceprezidents
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka nekandidēs uz Savienoto Valstu viceprezidenta amatu 2028. gada vēlēšanās, kas, kā uzskata daži Trampa atbalstītāji, ļautu viņam apiet termiņu ierobežojumus un palikt Baltajā namā.
ASV konstitūcijā noteikts divu prezidenta pilnvaru termiņu ierobežojums, un Tramps janvārī sāka savu otro termiņu.
Tomēr daži viņa aizstāvji rosina, ka Tramps varētu apiet šo noteikumu, kļūstot par viceprezidentu un pēc tam atkal stāties augstākajā amatā, ja prezidents atkāptos.
Vaicāts, vai viņš 2028. gada novembrī kandidēs uz viceprezidenta amatu, Tramps žurnālistiem prezidenta lidmašīnā "Air Force One" sacīja, ka viņam "būtu ļauts to darīt". "Es to nedarītu. (..) Tas nebūtu pareizi," viņš piebilda.
Tramps bieži minējis, ka atbalstītāji aicina viņu valdīt arī pēc pašreizējā pilnvaru termiņa beigām, neskatoties uz konstitucionālo ierobežojumu.
Nesen Tramps uz rakstāmgalda Ovālajā kabinetā bija nolicis arī sarkanas cepures ar uzrakstu "Trump 2028".
Viņa atbalstītāju vidū ir populāra teorija, ka pašreizējais viceprezidents Džeimss Deivids Venss 2028. gadā varētu kandidēt uz prezidenta amatu kopā ar Trampu kā viceprezidenta amata kandidātu.
Atbilstoši šim redzējumam uzvaras gadījumā Venss drīz vien atkāptos un Tramps atgrieztos prezidenta amatā.
Trampa bijušais padomnieks Stīvs Banons nule kā paziņojis, ka "ir plāns", kā Trampu paturēt Baltajā namā. "Viņš tiks pie trešā termiņa. Tramps būs prezidents 28. gadā. Un cilvēkiem ar to ir vienkārši jāsamierinās," Banons sacīja žurnālam "The Economist".
Jautāts par konstitūcijas 22. grozījumu, kas nosaka termiņu ierobežojumus, - Banons sacīja: "Ir daudz dažādu alternatīvu. Īstajā laikā mēs izklāstīsim, kāds ir mūsu plāns."