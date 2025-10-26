“Es netērēšu savu laiku!” Tramps nosauc vienīgo nosacījumu tikšanās iespējai ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka netiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kamēr nebūs skaidras izpratnes par iespējamu miera vienošanos starp Ukrainu un Krieviju. “Mums ir jāzina, ka noslēgsim vienošanos. Es netērēšu savu laiku,” sacīja Tramps.
16. oktobrī Tramps bija sarunājies ar Putinu telefoniski un pēc tam paziņoja par plāniem tikties ar viņu Budapeštā. Sarunas, kas bija paredzētas divu nedēļu laikā, būtu veltītas iespējām izbeigt karu Ukrainā, un tajās bija plānots piedalīties arī viceprezidentam Dž. D. Vensam, valsts sekretāram Marko Rubio un īpašajam pārstāvim Stīvam Vitkofam.
Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs apstiprināja, ka Putins ir gatavs šādai tikšanās reizei, taču uzsvēra, ka tā prasa “rūpīgu sagatavošanos”. 20. oktobrī Rubio un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs noturēja telefonsarunu, lai apspriestu “nākamos soļus” miera sarunās. Tomēr 21. oktobrī CNN ziņoja, ka gaidāmā tikšanās starp Rubio un Lavrovu atlikta uz nenoteiktu laiku, un vēlāk NBC News vēstīja, ka arī Trampa un Putina tikšanās plānošana apturēta.
Jaunas sankcijas pret Krieviju un atcelts samits
22. oktobrī, pirmo reizi Trampa otrā prezidentūras termiņa laikā, ASV noteica jaunas sankcijas pret Krieviju. ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja, ka sankcijas ieviestas, reaģējot uz “Krievijas nespēju nopietni iesaistīties miera procesā, lai izbeigtu karu Ukrainā”.
ASV finanšu ministrs Skots Besents norādīja, ka šis solis ir “skaidrs signāls Kremlim – ir pienācis laiks pārtraukt slepkavošanu un panākt tūlītēju pamieru”. Tajā pašā dienā Tramps paziņoja, ka atceļ plānoto tikšanos ar Putinu Budapeštā, paužot pārliecību, ka jaunās sankcijas, kas vērstas pret Krievijas enerģētikas uzņēmumiem "Rosņeftj" un "Lukoil", varētu sekmēt miera procesa virzību.
Reaģējot uz sankcijām, Vladimirs Putins valsts medijos centās nomierināt sabiedrību, apgalvojot, ka Krievijas enerģētikas sektors joprojām ir “stabils”, lai gan atzina, ka “noteikti zaudējumi būs neizbēgami”.