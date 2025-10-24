Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers Londonā uzņem Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski
Pasaulē
Šodien 21:33
Lielbritānijas premjers Stārmers: Putins ir vienīgais, kurš negrib izbeigt karu
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir vienīgais cilvēks, kas nevēlas izbeigt Krievijas-Ukrainas karu, piektdien labas gribas koalīcijas preses konferencē Londonā sacīja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.
"Mēs cīnāmies ne tikai par Ukrainu, bet arī par visu britu un eiropiešu brīvību un drošību," norādīja Stārmers. "Jūsu drošība ir mūsu drošība," uzsvēra britu premjers, vēršoties pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Putins ir "vienīgais cilvēks, kas nevēlas izbeigt šo karu", sacīja Stārmers.
Krievijas jaunākos uzbrukumus civiliedzīvotājiem Ukrainā viņš raksturoja kā skaidru piemēru tam, ka Putins atsakās no miera. "Ik pa laikam viņš noraida iespēju izbeigt karu," sacīja Stārmers.
Jāpiebilst, ka Putins nebūt nav vienīgais, kurš nevēlas izbeigt karu, arī Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs un propagandisti pastāvīgi prasa karot aizvien nežēlīgāk, daži turpina sapņot par kodoltriecieniem.