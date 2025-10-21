Prāgā aizliegs nomas elektriskos skrejriteņus
Prāgas pilsētas dome pirmdien nolēma, ka no 2026. gada sākuma uz tās ceļiem un ietvēm būs aizliegts pārvietoties ar nomas elektriskajiem skrejriteņiem.
Šāds solis sperts, ņemot vērā daudzās iedzīvotāju sūdzības par slikti novietotiem elektriskajiem skrejriteņiem un daudzajiem negadījumiem, kuros tie iesaistīti, vēsta ziņu aģentūra ČTK.
Vairākos negadījumos ir bojāgājušie.
Pašlaik elektriskos skrejriteņus ar viedtālruņa lietotnes starpniecību var iznomāt no tādiem uzņēmumiem kā "Bolt" un "Lime", un tie ir populāri Čehijas galvaspilsētas daudzo tūristu vidū, lai ātri un ērti pārvietotos pa pilsētu.
Velosipēdus un elektriskos velosipēdus arī turpmāk būs iespējams iznomāt, un pilsētas iestādes slēgs līgumus par stāvvietu izmantošanu.
Uzņēmumiem būs jāmaksā ikmēneša maksa aptuveni viens eiro par velosipēdu.
Šis jautājums jau gadiem ilgi ir satraucis Prāgas iekšpilsētas iedzīvotājus.
Oktobra sākumā referendumā vienā no rajoniem pārliecinošs vairākums - 82% - nobalsoja par nomas elektrisko skrejriteņu novietošanas aizliegumu.