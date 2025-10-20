Bulgārija varētu atļaut Putina lidmašīnai šķērsot savu teritoriju, lai lidotu uz tikšanos ar Trampu Budapeštā
Krievijas diktatora Vladimira Putina lidmašīnai varētu tikt piešķirtas tiesības pārlidot pār Bulgāriju ceļā uz Ungāriju, kur tiek plānota Putina tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, pirmdien pavēstīja Bulgārijas ārlietu ministrs Georgs Georgijevs.
"Ja tiek pieliktas pūles, lai panāktu mieru, ja nosacījums ir, ka notiek tikšanās, tad visloģiskāk būtu, ka šāda veida tikšanās tiek veicināta īstenojamā veidā," ministra teikto citē valsts radio.
Georgijevs šādi izteicās Luksemburgā Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministru sanāksmes gaitā.
Viens no iespējamajiem lidojumu maršrutiem no Maskavas uz Budapeštu ir pāri Melnajai jūrai, Bulgārijai un Serbijai, taču Bulgārijas gaisa telpa ir slēgta Krievijas lidmašīnām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu.
Ceturtdien Tramps platformā "Truth Social" publicēja paziņojumu, ka augsta līmeņa padomnieki tiksies, lai vienotos par tikšanos ar Putinu. "Tad mēs ar prezidentu Putinu tiksimies norunātā vietā, Budapeštā, Ungārijā, lai noskaidrotu, vai mēs varam izbeigt šo kaunpilno karu starp Krieviju un Ukrainu," viņš piebilda.
Konkrētu datumu Tramps neminēja.