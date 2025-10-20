Krievijas Valsts domes deputāts ierosina Putinam lidot kopā ar Trampu, lai viņu nearestētu Ungārijā
Krievijas Valsts domē satraukušies, ka diktatoru Vladimiru Putinu varētu Eiropā arestēt, tādēļ piemin oriģinālu veidu viņa aizsardzībai – lidot uz Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu vienā lidmašīnā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
“Nav maršruta, pa kuru Putins varētu lidot no Krievijas uz Ungāriju, nešķērsojot to valstu gaisa telpu, kur viņu ar lielu varbūtību varētu mēģināt pārtvert,” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Krievijas Valsts domes deputāts Mihails Deļagins.
Atliek divi “pasakaini varianti” - suborbitāls lidojums vai vienā lidmašīnā ar Trampu, norāda Deļagins. “Vienalga saglabājas problēma: Ungārija atzīst Putina aresta orderi izrakstījušās Starptautiskās krimināltiesas lēmumus.”
SKT 2023.gada 17.martā izdeva Putina un bērnu ombudsmenes Marijas Ļvovas-Belovas aresta orderus, apsūdzot viņus bērnu deportācijā no Ukrainas. SKT, balstoties starptautisko tiesību normās, ukraiņu bērnu izvešanu no okupētajām teritorijām uzskata par kara noziegumu. Krievija atriebās, izsludinot meklēšanā aresta orderi izdevušos SKT tiesnešus.
16. oktobrī Putins jau astoto reizi sazvanījās ar Trampu, un viņi vienojās otrreiz tikties, kas varētu notikt Budapešta jau tuvāko divu nedēļu laikā. Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs skaidroja, ka Budapeštas izvēli noteica Putina un Trampa “siltās un konstruktīvās” attiecības ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu.