ASV vērienīgi protestē pret Trampa autoritāro politiku, Tramps ar Vensu paņirgājas: "Metieties ceļos karaļa Donalda priekšā!"
ASV tūkstošiem cilvēku sestdien visā valstī protestēja pret prezidenta Donalda Trampa politiku, uzskatot, ka tā apdraud demokrātiju un likuma varu. Pats Tramps un viņa viceprezidents Džeimss Venss nolēma paņirgāties par protestētājiem, publicējot soctīklos ar mākslīgo intelektu ģenerētu video.
Donald Trump just posted this pic.twitter.com/DDBfe5SD13— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 19, 2025
Uz notikušo ar ierastu "asprātību" reaģēja viceprezidents Džeimss Venss, platformā "Bluesky" publicējot ar mākslīgo intelektu radītu video, kurā Tramps uzlieks sev karaļa kroni, bet demokrātu līderi metas ceļos viņa priekšā. Tas iepaticies arī pašam Trampam, kas to pārpublicējis.
Protesta akcijas "No Kings" ("Nekādu karaļu") notika visos 50 Savienoto Valstu štatos. Protestu organizētāji ziņoja, ka demonstrācijas notika aptuveni 2700 pilsētās un pašvaldībās un kopumā tajās piedalījās gandrīz septiņi miljoni cilvēku.
Ņujorkas policija ziņoja, ka pilsētā protestēja aptuveni 100 000 cilvēku. Demonstrācijas noritēja mierīgi. Lielas demonstrācijas notika arī Vašingtonā, Bostonā, Atlantā, Čikāgā, Losandželosā un daudzās citās pilsētās.
Protesta kustības "No Kings" mājaslapā prezidents apsūdzēts par vēlēšanu apdraudēšanu, veselības un vides aizsardzības pasākumu atcelšanu un par to, ka viņš ļauj miljardieriem gūt arvien lielāku peļņu, kamēr daudzas ģimenes cīnās ar dzīves dārdzības pieaugumu. "Prezidents uzskata, ka viņa vara ir absolūta. Bet Amerikā mums nav karaļu," norādīts mājaslapā.
Demonstranti arī nosodīja Trampa vēršanos pret medijiem, politiskajiem oponentiem un nelegālajiem imigrantiem.
Kustības "No Kings" organizētajos protestus jūnijā arī piedalījās miljoniem cilvēku, bet šoreiz protesti bija vēl plašāki, aptverot lielāku skaitu pilsētu.