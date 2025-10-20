Pieaug bažas par jaunu pandēmiju: Ķīnā strauji izplatās bīstams vīrusa variants
Ķīnā pieaugušas bažas par iespējamu jaunas pandēmijas draudu - satraukumu radījis jauns liellopu gripas vīrusa variants. Zinātnieki brīdina, ka tā turpmāka izplatība varētu radīt jauna patogēna rašanās risku – tāda, kas spētu pielāgoties un izplatīties cilvēku vidū.
Pētnieki konstatējuši, ka D gripas vīruss (IDV), variants, kas līdz šim galvenokārt tika konstatēts lauksaimniecības dzīvniekiem, ir piedzīvojis izmaiņas, , demonstrējot satraucošas spējas pielāgoties un izplatīties. Tas potenciāli varētu ļaut tam pārvarēt sugu barjeru un kļūt par nopietnu draudu cilvēkiem, raksta “Daily Mail”.
Šis vīrusa variants liellopiem pirmoreiz konstatēts Ķīnas ziemeļaustrumos 2023. gadā.
Laboratoriskie pētījumi apliecina, ka šis vīruss spēj veiksmīgi vairoties cilvēka elpceļu šūnās un dzīvnieku audos, kas rada pamatotas bažas, ka tas, iespējams, jau spēj inficēt arī cilvēkus.Turklāt pētījumā pierādīts, ka vīruss gaisa pilienu ceļā efektīvi izplatās starp govīm un seskiem - dzīvniekiem, ko parasti izmanto, lai prognozētu infekcijas izplatības potenciālu cilvēku vidū
Asins analīžu rezultāti parādīja satraucošus rezultātus: 74% pārbaudīto cilvēku Ķīnas ziemeļaustrumos tika konstatētas antivielas pret šo vīrusu, kas liecina par plašu iedzīvotāju inficēšanis un ir pārliecinošs pierādījums tam, ka vīruss jau ir pārvarējis sugu barjeru. To iedzīvotāju vidū, kuriem nesen bija novēroti elpceļu slimību simptomi, šis rādītājs sasniedza pat 97%. Tomēr pagaidām nav skaidrs, vai vīruss jau spēj izplatīties no cilvēka uz cilvēku, vai arī visi reģistrētie inficēšanās gadījumi notikuši tikai tieša kontakta ceļā ar dzīvniekiem.
Pētnieki pārbaudījuši arī vīrusa jutību pret esošajiem pretvīrusu medikamentiem. Atklājies, ka D/HY11 paveids ir jutīgs pret jaunākās paaudzes zālēm, kas iedarbojas uz vīrusa RNS polimerāzi (piemēram, baloksavīru), taču tas ir izturīgs pret tradicionālajiem gripas medikamentiem, piemēram, "Tamiflu". Turklāt vīrusa polimerāze uzrādīja paaugstinātu aktivitāti – īpašību, kas zinātnē tiek saistīta ar efektīvāku vīrusa pārnesi starp zīdītājiem.
Pašlaik nevienā valstī pasaulē netiek veikta regulāra šī vīrusa uzraudzība, kas rada nopietnas bažas par tā kluso izplatību un, iespējams, jaunu, vēl bīstamāku paveidu rašanos. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā "Emerging Microbes & Infections".