Lietuvā no Baltkrievijas ar laivām mēģina iekļūt divas nelegālo migrantu grupas
Divas nelegālo migrantu grupas svētdien no Baltkrievijas Lietuvā mēģināja iekļūt, šķērsojot Nemunas upi gumijas laivās, pirmdien paziņoja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests. Neviens no kopumā 34 migrantiem Lietuvu nesasniedza.
Pirmā nelegālo migrantu grupa upes krastā Baltkrievijā pretī Druskininkiem tika novērota svētdien ap plkst. 5.30. Viņi atnesa divas gumijas laivas, nolaida tās upē, un saskaņā ar sākotnējām ziņām 18 vīrieši iekāpa tajās un sāka airēt lejup pa straumi Lietuvas virzienā.
Tajā laikā notikuma vietā jau bija ieradušies robežsargi no Kapčamieša. Saskaņā ar robežsardzes dienesta sniegto informāciju migranti nobijušies un pagriezuši laivas atpakaļ, airējot atpakaļ uz Baltkrieviju. Viņi izkāpa krastā, izvilka savas laivas krastā un devās tālāk uz iekšzemi.
Vēlāk tajā pašā dienā ap plkst. 19 tajā pašā rajonā Baltkrievijas pusē parādījās vēl viena migrantu grupa. Viņi atnesa gumijas laivu, un daži no viņiem iekāpa tajā.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienests pauda pārliecību, ka arī šī otrā grupa, kurā, domājams, bija 16 cilvēki, plānoja sasniegt Lietuvas krastu.
Tie, kas palika Baltkrievijas pusē, turējās pie virves, kas bija piesieta pie laivas. Ja pirmajai grupas daļai būtu izdevies piestāt Lietuvā, tukšā laiva būtu tikusi atvilkta atpakaļ, lai pārējie varētu mēģināt šķērsot upi.
Tomēr robežsargi no Kapčamieša atkal nekavējoties pamanīja šo mēģinājumu. Migranti, ieraugot amatpersonas, atgriezās Baltkrievijas pusē, norādīja robežsardzes dienestā. Pēc tam, kad viņi kādu brīdi stāvēja upes krastā un nedaudz pagāja gar krastu, arī viņi devās dziļāk Baltkrievijā.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem visi 34 migranti bija vīrieši un, šķiet, atbilda pašreizējam to cilvēku profilam, kuri mēģina iekļūt Lietuvā, Polijā un Latvijā no Baltkrievijas.
Pēdējā laikā daži migranti, mēģinot šķērsot Lietuvu, ir metuši akmeņus un nūjas uz robežsargiem un viņu transportlīdzekļiem, kā arī izklieguši aizvainojumus, norādīja dienests.
Jau vēstīts, ka šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 1324 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā.
No 2021. gada 3. augusta, kad saskaņā ar toreizējās iekšlietu ministres Agneses Bilotaites rīkojumu robežsargi sāka nelegālos imigrantus piespiest doties atpakaļ, neatļautās vietās šķērsot robežu liegts kopumā vairāk nekā 24 000 reižu. No 2021. gada sākuma līdz šim rīkojumam Lietuvā tika aizturēti apmēram 4200 nelegālie migranti, savukārt 2022. gadā robežsargi iekļūšanu Lietuvā nelegālajiem migrantiem liedza vairāk nekā 11 200 reižu. 2023. gadā tas notika 2643 reizes, bet 2024. gadā - 1002 reizes.
Lietuvas amatpersonas norāda, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju.